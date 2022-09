Le site historique John Deere est un endroit formidable à visiter – Shaw Local

Pour l’éditeur:

J’ai récemment fait une visite du site historique John Deere à Grand Detour et j’ai adoré.

La région de Sauk Valley a tellement de chance d’avoir ce lieu formidable. La visite comprend des démonstrations de forgeron et la maison de la famille John Deere, qui est entièrement meublée avec des meubles d’époque.

Vous pouvez également visiter l’endroit exact où Deere a développé sa première charrue, la boutique de cadeaux ou vous promener le long des magnifiques terrains paysagers.

Vous avez encore le temps de le visiter : il est ouvert de fin octobre. Les heures sont de 13 h à 17 h les dimanches et mardis, fermé le lundi et de 9 h à 17 h du mercredi au samedi. Lorsque vous avez de la famille ou des amis en visite, emmenez-les. C’est une expérience éducative, informative et amusante. Le meilleur de tous, c’est gratuit.

Ed Bushman

Dixon