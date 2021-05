Le site funéraire d’un enfant découvert au Kenya met en lumière la vie émotionnelle des premiers hommes, selon des chercheurs

La découverte du plus ancien site de sépulture humain connu, la tombe d’un enfant dans une grotte kényane, jette un nouvel éclairage sur la vie émotionnelle des premiers Homo sapiens, a déclaré mercredi le chef de l’archéologie des musées du pays d’Afrique de l’Est. Les scientifiques ont annoncé la semaine dernière avoir trouvé le site, datant d’environ 78000 ans, où un jeune qu’ils ont surnommé « Mtoto » ou « enfant » en swahili a été enterré dans une grotte appelée Panga ya Saidi près de la côte kenyane.

« C’est important… parce que c’est pour la première fois que nous commençons à avoir une idée des capacités cognitives et émotionnelles à ce moment-là », a déclaré Emmanuel Ndiema à Reuters dans une interview.

Des découvertes archéologiques antérieures ont aidé les chercheurs à comprendre d’autres aspects de la vie des premiers humains, tels que leurs progrès technologiques, comment ils se soutenaient et comment ils se rapportaient à leur environnement, a-t-il déclaré.

«Nous commençons à comprendre que les gens ayant un certain attachement émotionnel aux morts peuvent être capables de les enterrer intentionnellement. Nous voyons également des capacités cognitives, une pensée abstraite », a déclaré Ndiema.

Mtoto a été placé dans une tombe peu profonde sous le surplomb abrité de la grotte, la tête reposant sur un oreiller et la partie supérieure du corps soigneusement enveloppée dans un linceul.

On pense que l’enfant, dont le sexe n’est pas clair, est décédé à l’âge d’environ 2 1/2 à 3 ans.

Le corps a été placé en position fléchie, couché sur le côté droit, les genoux tirés vers la poitrine, selon les chercheurs qui ont publié leurs résultats la semaine dernière.

Mtoto faisait partie d’une culture de chasseurs-cueilleurs, avec des restes de diverses espèces d’antilopes et d’autres proies trouvées sur le site, un cadre de montagne dans une forêt tropicale. On a également trouvé des outils en pierre pour gratter et percer des trous, et des pointes en pierre qui pourraient être utilisées comme partie d’une lance.

Ndiema a déclaré que la découverte montre également que les premiers Homo sapiens vivaient dans différentes parties de ce qui est maintenant le Kenya, contredisant un récit de longue date qui suggérait que les premiers humains ne se sont installés que dans la vallée du Grand Rift, plus à l’ouest de la zone côtière.

