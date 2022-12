Le site fossile mystérieux du Nevada pourrait être une ancienne maternité

NEW YORK (AP) —

Les scientifiques ont découvert de nouveaux indices sur un curieux site de fossiles au Nevada, un cimetière pour des dizaines de reptiles marins géants. Au lieu du site d’une mort massive comme on le soupçonnait, il aurait pu s’agir d’une ancienne maternité où les créatures venaient accoucher.

Le site est célèbre pour ses fossiles d’ichtyosaures géants – des reptiles qui dominaient les mers anciennes et pouvaient atteindre la taille d’un autobus scolaire. Les créatures – le nom signifie poisson lézard – étaient des prédateurs sous-marins avec de grandes nageoires en forme de pagaie et de longues mâchoires pleines de dents.

Depuis que les ossements d’ichtyosaures du Nevada ont été fouillés dans les années 1950, de nombreux paléontologues ont étudié comment toutes ces créatures auraient pu mourir ensemble. Maintenant, les chercheurs ont proposé une théorie différente dans une étude publiée lundi dans la revue Current Biology.

“Plusieurs éléments de preuve pointent tous vers un argument ici: que c’était un endroit où des ichtyosaures géants sont venus donner naissance”, a déclaré le co-auteur Nicholas Pyenson, conservateur des mammifères marins fossiles au Smithsonian National Museum of Natural History.

Autrefois une mer tropicale, le site – qui fait partie du parc d’État Berlin-Ichthyosaur du Nevada – se trouve maintenant dans un paysage sec et poussiéreux près d’une ville minière abandonnée, a déclaré l’auteur principal Randy Irmis, paléontologue à l’Université de l’Utah.

Pour mieux voir les squelettes massifs, qui présentent des vertèbres de la taille d’assiettes et des os de leurs nageoires aussi épaisses que des rochers, les chercheurs ont utilisé la numérisation 3D pour créer un modèle numérique détaillé, a déclaré Irmis.

Ils ont identifié des fossiles d’au moins 37 ichtyosaures dispersés dans la région, datant d’environ 230 millions d’années. Les os ont été conservés dans différentes couches rocheuses, suggérant que les créatures auraient pu mourir à des centaines de milliers d’années d’intervalle plutôt que toutes en même temps, a déclaré Pyenson.

Une rupture majeure est survenue lorsque les chercheurs ont repéré de minuscules os parmi les fossiles massifs d’adultes et ont réalisé qu’ils appartenaient à des embryons et à des nouveau-nés, a déclaré Pyenson. Les chercheurs ont conclu que les créatures se sont rendues sur le site en groupes pour se protéger lorsqu’elles ont donné naissance, comme les géants marins d’aujourd’hui. On pense que les fossiles proviennent des mères et de la progéniture qui y sont mortes au fil des ans.

“Trouver un endroit pour accoucher séparé d’un endroit où vous pourriez vous nourrir est très courant dans le monde moderne – parmi les baleines, parmi les requins”, a déclaré Pyenson.

D’autres indices ont permis d’écarter certaines explications précédentes.

Le test des produits chimiques dans la saleté n’a révélé aucun signe d’éruption volcanique ou de changements importants dans l’environnement local. Et la géologie a montré que les reptiles étaient préservés au fond de l’océan assez loin du rivage, ce qui signifie qu’ils ne sont probablement pas morts lors d’un échouage massif, a déclaré Irmis.

La nouvelle étude offre une explication plausible pour un site qui a déconcerté les paléontologues pendant des décennies, a déclaré Dean Lomax, un spécialiste des ichtyosaures à l’Université de Manchester en Angleterre qui n’a pas participé à la recherche.

L’affaire n’est peut-être pas encore complètement close, mais l’étude “aide vraiment à en savoir un peu plus sur ce site fascinant”, a déclaré Lomax.

Maddie Burakoff, Associated Press