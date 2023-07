Le site du terminal pétrolier de Will County OKs malgré les inquiétudes des résidents – Shaw Local

Ducere LLC prévoit de commencer la construction d’un terminal pétrolier qui pourrait ouvrir fin 2024 dans le canton de Lockport après avoir obtenu les permis d’utilisation spéciale nécessaires du Will County Board.

Le conseil du comté a approuvé mercredi les permis pour une bande de terre s’étendant entre la rivière Des Plaines et le canal sanitaire et maritime de Chicago. Le terrain s’étend des deux côtés du pont de la 9e rue, qui porte la route 7 sur la voie navigable et dans Lockport.

« Ce projet va en fait se trouver en face de l’un des plus anciens quartiers de Lockport », a déclaré Sandy Burcenski, l’un des nombreux orateurs contre le terminal, au conseil du comté lors d’une audience publique avant le vote. Burcenski vit dans le quartier connu sous le nom de West Side.

Plusieurs des conférenciers, dont Burcenski, étaient membres de Citizens Against Ruining the Environment, basé à Lockport.

Les membres des citoyens de Lockport contre la ruine de l’environnement (de gauche à droite) Ardis Doulin, Sandy Burcenski et Tracy Panepinto écoutent après avoir fait leurs propres commentaires lors d’une audience publique tenue par le conseil du comté de Will sur le projet de terminal pétrolier de Ducere LLC mercredi. (Bob Okon)

Les opposants ont déclaré que le terminal pose un risque environnemental en raison du potentiel de déversements et ont exhorté à ne pas fournir de soutien aux infrastructures de combustibles fossiles.

Le président et chef de la direction de Ducere, Dave Nelson, a déclaré que le transport par barge est plus sûr que l’alternative consistant à transporter le pétrole par chemin de fer.

Il a déclaré que le terminal aurait la capacité de gérer quotidiennement six barges transportant l’équivalent de la quantité de pétrole de 18 trains avec 100 wagons-citernes. Chaque barge peut transporter entre 21 000 et 22 000 barils de pétrole, a déclaré Nelson.

Le terminal prendra environ un an à construire, a-t-il dit.

« Nous allons essayer de commencer la construction plus tard cette année une fois que nous aurons obtenu les permis d’utilisation spéciale », a déclaré Nelson.

Le terminal a déjà les approbations nécessaires de l’État et du gouvernement fédéral, a-t-il déclaré. Ducere a également obtenu précédemment les permis d’utilisation spéciale du comté, mais ils avaient expiré avec le temps car le projet n’avait pas démarré, a-t-il déclaré.

Le terminal pétrolier Ducere LLC sera construit sur une bande de terre qui s’étend entre le Chicago Sanitary and Ship Canal et la rivière Des Plaines à Lockport, vu ici mercredi. (Bob Okon)

Le terminal sera relié à un pipeline d’Enbridge transportant du pétrole du Canada et du Dakota du Nord.

Le vote du conseil de comté a été de 15 à 4 en faveur des permis d’utilisation spéciale.

La membre Julie Berkowicz, R-Naperville, a lu une lettre qu’elle a reçue de l’Agence de gestion des urgences du comté de Will concernant le projet avant de voter pour les permis. Berkowicz a déclaré qu’elle pensait que le comté était préparé à tout incident dangereux s’il se produisait.

« Notre EMA est à l’aise avec cette affaire », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont aucune inquiétude à ce sujet. »

La membre Destinee Ortiz, D-Romeoville, a lu une déclaration disant que les déversements de pétrole les plus dangereux provenaient de bateaux et que le terminal était situé dans une communauté de justice environnementale, ainsi définie en raison de la proportion de personnes de couleur à faible revenu qui y vivent.

Ortiz a déclaré que l’emplacement du terminal « n’est pas juste pour les Noirs et les Hispaniques à faible revenu ».

Elle a voté non avec Sherry Williams, D-Crest Hill, Jacquelyne Traynere, D-Bolingbrook et Janet Diaz, D-Joliet.

Matthew Ruhter, un avocat d’Openlands, a fait valoir que le comté ne devrait pas soutenir le développement ultérieur d’une infrastructure pour l’utilisation des combustibles fossiles.

« Il semble que le monde s’éloigne des combustibles fossiles », a déclaré Ruhter. « Pourtant, vous allez consacrer des terres à des infrastructures de combustibles fossiles. »