Le site du «plan d’urgence» de John McAfee apparaît pendant deux jours

Un MYSTERIEUX site « d’urgence » émerge pour le regretté magnat de l’antivirus John McAfee une semaine seulement après sa mort – tout comme un crypto-token appelé whackd voit sa valeur monter en flèche.

Un certain nombre de complots surgissent un peu partout sur Internet à la suite du décès de McAfee, 73 ans, en Espagne, dans lequel les responsables affirment que tous les signes « indiquaient un suicide », y compris l’augmentation de la valorisation de la crypto-monnaie.

La crypto-monnaie de John McAfee est montée en flèche après sa mort Crédit : Reuters

Un site Web « plan d’urgence » a également fait son apparition Crédit: Whackd

La pièce à base d’Ethereum se négociait à moins d’un centime, mais a vu son prix monter en flèche de 733% pour atteindre un peu plus de 0,07 $ pièce.

Simultanément, un nouveau site montrant la pièce whackd a fait surface sur Internet, lançant un message de lecture du « plan d’urgence » de McAfee avec un compte à rebours secret.

La tournure mystérieuse des événements n’a pas fait grand-chose pour étouffer les complots concernant sa mort.

Le magnat de l’antivirus a été retrouvé mort le 23 juin de cette année en Espagne, le ministère de la justice catalan déclarant que cela ressemblait à un suicide alors même que la veuve de McAfee, Janice, et ses amis proches ont déclaré qu’il n’était pas suicidaire.

Le prix est passé de moins d’un centime à une augmentation de 733% Crédit: Whackd

Les autorités espagnoles disent que McAfee est probablement mort par suicide Crédit : La Méga Agence

McAfee a été retrouvé pendu dans sa cellule dans ce qui semblait être un suicide apparent.

Avant que le site ne disparaisse d’Internet – que certains avaient archivé – le site a été trouvé sur britbonglogpost.com et montrait un dessin pop-art de McAfee.

À côté de lui se trouvait un compte à rebours avec le texte suivant : « Plan d’urgence activé. Quelque chose d’important arrive. »

Avec le compte à rebours défini sur 28 jours et le comptage, le texte est devenu

« toutes les bonnes personnes ont peur. Elles devraient l’être. »

Sous ce texte et la minuterie se trouve une adresse etherscan au contrat de whackd avec McAfee qu’il a annoncé en novembre 2019.

La pièce ERC20 a été lancée par la plate-forme Dex de McAfee pour le trading, montrant une offre maximale de 790 184 970 whackd parmi 30 587 détenteurs de whackd.

La mort de McAfee n’a fait que réinvoquer d’anciennes conspirations comme McAfee a tiré un « interrupteur d’homme mort » pour sortir de la lumière publique.

McAfee a déjà fait allusion à sa mort comme une dissimulation gouvernementale majeure, gagnant les yeux de QAnon.

McAfee a tweeté en 2019 : « J’ai collecté des fichiers sur la corruption au sein des gouvernements. »

Il a ajouté: « Pour la première fois, je nomme des noms et des détails. Je commencerai par un agent corrompu de la CIA et deux responsables des Bahamas. Je viens aujourd’hui. Si je suis arrêté ou si je disparais, plus de 31 téraoctets de données compromettantes seront rendu à la presse.

« À l’instant où je disparais, l’information est publiée. Les personnes nommées seraient folles de me tuer ou de me récupérer. Elles prient simplement pour que je vive pour toujours. Si elle est publiée, la vengeance prend le dessus et je suis mort. »