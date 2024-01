Le site d’information sur les startups The Messenger ferme ses portes moins d’un an après son lancement

The Messenger, une start-up de sites d’informations numériques lancée en mai, ferme ses portes après avoir appris qu’elle manquait d’argent, a déclaré mercredi à NBC News un responsable du média qui a été informé de la question.

The Messenger a été lancé en mai avec Jimmy Finkelstein, ancien propriétaire de The Hollywood Reporter et The Hill, à la barre. Il a promis de fournir « une couverture médiatique approfondie, objective, non partisane et opportune » à une époque de partialité et de désinformation.

Un e-mail vu par NBC News et envoyé au personnel signé par Finkelstein, le décrivant comme une « décision douloureusement difficile » de fermer « avec effet immédiat ».

“Au cours des dernières semaines, jusqu’au début de la journée, nous avons épuisé toutes les options disponibles et nous nous sommes efforcés de lever suffisamment de capitaux pour atteindre la rentabilité”, indique le courriel. “Malheureusement, nous n’avons pas pu le faire, c’est pourquoi nous n’avons pas partagé la nouvelle avec vous jusqu’à présent.”

“C’est vraiment la dernière chose que je voulais et j’en suis profondément désolé.”

L’e-mail comprenait également un document joint « Foire aux questions » indiquant aux employés qu’il n’y aurait pas d’indemnité de départ et que le dernier chèque de paie serait le 31 janvier. Les employés licenciés seraient également éligibles à la couverture maladie COBRA à partir de jeudi.

Jordan Hoffman, critique de cinéma chez The Messenger, a écrit dans un article sur X que le dernier message qu’il a vu avant d’être expulsé de la société Slack provenait d’un collègue s’interrogeant sur la couverture d’assurance maladie pour une opération chirurgicale à venir.

“Tout ce que je sais, c’est que si je devais lancer une start-up médiatique, je serais sûr de louer un étage entier d’un gratte-ciel du centre-ville de Manhattan qui était vide aux 9/10e toute la journée… et je ne parviendrais pas à dire à mes employés qu’ils ont été licenciés jusqu’à ce qu’ils lisent cela dans le New York Times”, a écrit Hoffman dans un autre article.

Plus tôt ce mois-ci, Semafor a rapporté que le Messager Le conseil d’administration envisageait de fermer le site Web car le point de vente était sur le point de manquer de fonds d’ici la fin janvier. Un porte-parole a nié la demande de Semafor, affirmant qu’un financement supplémentaire avait déjà été obtenu.

Un jour avant que le personnel soit informé qu’il était désormais sans emploi, Le New York Post a rapporté que Finklestein travaillait à conclure des accords pour injecter de nouveaux revenus dans The Messenger afin de maintenir le site en activité.

Le Nieman Journalism Lab a mis en doute les affirmations des dirigeants de The Messenger selon lesquelles le média numérique répondrait à ses espoirs d’attirer 100 millions de visiteurs uniques par mois et, à terme, de soutenir un personnel de 550 personnes. UN Article Neiman publié peu de temps après le lancement de The Messenger, il a été noté que la grande majorité de son contenu semblait être une agrégation rapide des articles initialement rapportés.

En une heure suivie par Nieman, The Messenger a publié 27 articles contre seulement neuf pour le New York Times.

La nouvelle de la fin de The Messenger intervient après un mois brutal de licenciements dans les médias : le Los Angeles Times, Forbes, Time, Sports Illustrated, Tech Crunch, NBC News et Business Insider ont tous récemment annoncé des réductions de personnel.

Les travailleurs syndiqués de Condé Nast ont organisé un arrêt de travail d’une journée la semaine dernière en raison de ce que la NewsGuild a décrit comme des négociations « illégales » de l’entreprise sur les propositions de licenciement.