Le site d’information numérique publie des articles sur les manifestations en Iran

Ghajar, journaliste pour le média numérique désuet IranWire, a contacté avec son rédacteur en chef le vaste réseau de sources du média, et l’une d’entre elles a pu entrer à l’hôpital et confirmer la nouvelle.

Le mois dernier, Aida Ghajar vu un tweet disant qu’une fille avait été battue par la police iranienne et avait été hospitalisée. La femme n’avait pas de nom et il n’y avait aucune confirmation que cela s’était réellement produit.

“Nous sommes fatigués et nous sommes tristes pour le peuple iranien”, a déclaré le rédacteur en chef Shima Shahrabi. “Mais d’un autre côté, nous sommes déterminés à faire entendre leur voix plus fort.”

Iran Wire rejoint un réseau d’autres médias mondiaux tels que Bellingcat, Rappler et Coda qui visent à rapporter rigoureusement ce qui se passe dans les régimes autoritaires avec des reportages sur le terrain et une utilisation créative de la technologie.

Bahari a décidé de créer un média qui mettait en relation des journalistes professionnels à l’extérieur de l’Iran avec des journalistes citoyens – souvent des enseignants, des avocats, des médecins et des étudiants – à l’intérieur du pays pour fournir des informations de haute qualité et bien documentées.

Ils ont préparé des brochures sur la façon dont les gens peuvent communiquer de manière sécurisée et anonyme. Ils enseignent les compétences de base en journalisme, expliquent aux gens comment tenir au mieux une caméra vidéo pour filmer et leur rappellent de noter la date, l’heure et le lieu de la vidéo.

Omid Shams, directeur de la documentation d’IranWire, a déclaré que le média utilise des techniques de détective numérique et de renseignement open source pour créer une base de données de vidéos et de documents pour montrer que le régime iranien opprime systématiquement ses citoyens.

Au cours du mois dernier, Shams et son équipe ont reçu des vidéos horribles de passages à tabac et de meurtres présumés qui ont eu lieu au milieu des manifestations. Pour vérifier qu’ils sont réels, ils gèlent souvent la vidéo, la scannent à la recherche de panneaux de signalisation et de points de repère, et utilisent Google Maps et des images satellites pour vérifier l’emplacement. L’analyse de l’ombre du soleil dans les vidéos permet de vérifier l’heure, a déclaré Shams.