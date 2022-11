Le site des bureaux de Lake County Forest Preserves fait peau neuve – Shaw Local

LIBERTYVILLE – Les réserves forestières du comté de Lake ont récemment donné à ses bureaux généraux et au musée Dunn de Libertyville une cure de jouvence paysagère, grâce à un partisan de longue date.

Valent BioSciences, qui a son siège social et son centre de recherche biorationnelle à Libertyville, a récemment fait don de 15 000 $ pour couvrir le coût de l’enlèvement des poiriers Callery, une espèce envahissante, aux bureaux généraux, 1899 W. Winchester Road. Les arbres indigènes, tels que le chêne et le caryer, ont remplacé les espèces envahissantes.

Grâce à sa forte présence mondiale, Valent BioSciences est un leader mondial dans le développement, la commercialisation et la fabrication de produits et de technologies biorationnels utilisés dans les marchés de l’agriculture, de la santé publique et de la foresterie.

Valent BioSciences a fait la contribution à la Preservation Foundation, le partenaire caritatif des Lake County Forest Preserves. L’enlèvement des arbres, également trouvés dans les réserves, est conforme aux stratégies de gestion des ressources naturelles à l’échelle du comté des réserves forestières.

“Nous sommes reconnaissants du soutien de Valent BioSciences alors que nous nous efforçons d’éliminer cette espèce envahissante de notre campus d’entreprise, un objectif clé de la vision centenaire de Forest Preserves pour le comté de Lake”, a déclaré Angelo Kyle, président de Lake County Forest Preserves. . « La restauration est au cœur de notre mission et nous voulons montrer l’exemple en remplaçant ces arbres. Nous espérons éduquer et inspirer d’autres entreprises à comprendre la menace de la poire Callery sur les terres naturelles du comté de Lake et à la retirer de leurs campus d’entreprise.

“Nos deux organisations ont beaucoup en commun d’un point de vue environnemental”, a déclaré Salman Mir, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Valent BioSciences. « Notre engagement envers la durabilité s’étend au-delà de Libertyville. Nous restaurons 34 acres de prairies indigènes très diversifiées adjacentes à notre usine de fabrication à Osage, Iowa. De plus, nous installons un champ solaire qui fournira 8 % de l’énergie annuelle de l’usine.

La poire Callery, également connue sous le nom de poire Bradford, est un arbre ornemental envahissant introduit dans la région à des fins d’aménagement paysager depuis l’Asie de l’Est. Alors que les cultivars originaux ont été sélectionnés pour être stériles, la pollinisation croisée a donné des graines viables.

Les oiseaux mangent volontiers les fruits de la plante, qui ressemblent à de petites pommes, et dispersent les graines dans leurs excréments. Malheureusement, la poire Callery s’est propagée de manière agressive et a envahi de nombreux habitats, y compris des zones naturelles.

Les arbres envahissants des bureaux généraux ont été remplacés par des arbustes et des arbres indigènes, y compris des chênes. Le chêne est une espèce clé de voûte dans la région de Chicago. Des centaines d’espèces d’oiseaux, d’insectes, de papillons, de mammifères et d’autres plantes en dépendent pour leur abri, leurs nutriments, leur camouflage et leur reproduction.