Le site de vote anticipé de Midtown Daytona Beach rouvrira pour les élections générales après le tollé

Après les plaintes concernant l’élimination du seul élection primaire site de vote anticipé ayant pour habitude d’attirer plus d’électeurs démocrates que républicains, le superviseur des élections du comté de Volusia le rétablira pour les élections générales.

Le centre culturel et éducatif Julia and Charles Cherry, situé au 925 George Engram Boulevard à Daytona Beach, fait partie des huit sites de vote anticipé qui ouvriront le 21 octobre, avant l’élection du 5 novembre. Les autres se trouvent dans les bibliothèques d’Ormond Beach, Daytona Beach et New Smyrna Beach, dans les centres communautaires de Port Orange, DeBary et Deltona et dans le bureau du superviseur des élections à DeLand.

Le site de Midtown est devenu un site de vote anticipé pour la première fois en 2020. Mais avant les élections primaires de cette année, la superviseure des élections Lisa Lewis l’a abandonné au profit de la mairie Florence K. Little à DeBary,

En 2020, Donald Trump a gagné dans chacune des circonscriptions de DeBary, et 66 % des électeurs qui se sont rendus sur le site de vote anticipé de DeBary étaient des républicains.

Le taux de participation aux primaires de DeBary en 2024, soit 700 personnes, a été meilleur que celui du site de Midtown lors des primaires de 2022, lorsque 568 personnes ont voté, dont 82 % étaient des démocrates.

Lewis, qui est républicain, a déclaré que le site de Midtown avait été ouvert pour la première fois en 2020 en raison de la pandémie.

Lisa Lewis

« Nous n’avons pas eu assez de monde, alors nous avons décidé de fermer le restaurant, et nous en avons parlé dès sa réouverture », a déclaré Lewis. « Mais les gens ont vraiment exprimé le souhait que nous essayions à nouveau. »

Jewel Dickson, la présidente du Parti démocrate du comté de Volusia, a déclaré qu’elle faisait partie de ceux qui exhortaient Lewis à reconsidérer la fermeture du site de vote anticipé de Midtown.

« Il y avait suffisamment de pression de la part de différents groupes au sein de la communauté pour qu’elle examine la situation et dise : « OK, nous allons y retourner et recommencer. » », a déclaré Dickson, ajoutant qu’elle pensait que Lewis avait été « en quelque sorte poussée à prendre cette décision » par les républicains, bien qu’elle ait précisé : « Je ne sais pas… J’avais juste le sentiment qu’elle était sous pression. »

Lewis a déclaré que lorsqu’elle examine les sites de vote anticipé, elle doit prendre en compte de nombreux éléments, notamment s’assurer que les sites couvrent géographiquement « le comté ». Il existe également des restrictions quant aux endroits où le vote anticipé peut avoir lieu, la plupart des sites devant être situés dans des lieux publics tels que des bibliothèques et des centres communautaires.

« Quand je regarde les sites, je ne regarde pas l’appartenance politique ou ethnique des gens. Je regarde simplement les chiffres. Ils n’étaient pas là. Et cela coûte très cher pour un site de vote anticipé, mais nous allons le rouvrir. C’est ce que la communauté veut et nous allons le faire. »

Chaque site de vote anticipé supplémentaire pendant les élections générales est ouvert pendant 13 jours de 8 heures à 18 heures. Elle a déclaré que les coûts pour chaque site de vote anticipé varient de 7 500 $ à 10 000 $ et que ces sites sont limités, car ils ne peuvent être situés que dans des bâtiments publics tels que des bibliothèques et des centres communautaires.

Susanne Raines, membre du comité démocrate du comté de Volusia, faisait partie des personnes qui ont applaudi Lewis pour la réouverture du site de Midtown.

« La réouverture de ce bureau de vote anticipé était une décision intelligente car la participation en novembre va être importante », a déclaré Raines.

Une analyse du News-Journal des bureaux de vote anticipé des élections primaires de 2024 dans les 67 comtés de Floride a montré que Volusia avait le 12e nombre le plus bas par habitant, avec 1,2 pour 100 000 personnes. Le comté de Polk avait le total le plus bas par habitant, avec 0,2 pour 100 000 personnes. Calhoun et Franklin, deux des plus petits comtés de Floride avec 13 000 habitants, étaient à égalité pour le plus grand nombre, avec 15,4 pour 100 000 personnes.

Le vote anticipé n’est qu’une des trois méthodes utilisées en Floride. Les électeurs peuvent se rendre dans davantage de bureaux de vote locaux le jour de l’élection ou voter par correspondance. Lors des primaires, davantage d’électeurs de Volusia ont choisi l’option par correspondance que le vote anticipé et le jour de l’élection combinés.

Cet article a été publié à l’origine dans le Daytona Beach News-Journal : Les militants de Daytona Beach ont réussi à faire pression pour l’ouverture d’un huitième site de vote anticipé