La construction de la salle nationale de patinage de vitesse pour Beijing 2022, également connue sous le nom de «ruban de glace», s’est achevée vendredi et commencera à fabriquer de la glace en janvier 2021, selon le bureau du siège de Beijing Major Projects Construction.

En tant que seul site de compétition nouvellement construit pour les épreuves sur glace des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, il couvre une superficie d’environ 80 000 mètres carrés et peut accueillir environ 12 000 spectateurs. Pendant les Jeux olympiques d’hiver, il accueillera les compétitions de patinage de vitesse qui offrent 14 médailles d’or, a rapporté Xinhua.

Selon le chef de projet, le lieu a fait des percées innovantes dans son concept de conception, son processus technique, sa sélection de matériaux et ses techniques de construction. Il adopte un système de mur-rideau incurvé de haute technologie, qui est assemblé à partir de 3 360 unités de verre incurvé, et crée avec succès une forme de «ruban» qui symbolise le glissement à grande vitesse des patineurs de vitesse.

En tant que premier site olympique d’hiver au monde utilisant la technologie de fabrication de glace à refroidissement direct transcritique au dioxyde de carbone, il produira la plus grande surface de glace d’Asie avec une superficie de 12 000 mètres carrés. Le site sera également très intelligent, équipé de robots demandant des directions, de véhicules sans pilote et de sports virtuels sur glace et neige.