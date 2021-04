Le Tyrannosaurus rex n’a peut-être pas été aussi solitaire que nous le pensions.

Lors d’une découverte révolutionnaire du premier site de mort de masse de T.rex dans le sud des États-Unis, annoncée lundi par le Bureau of Land Management de l’Utah, des scientifiques ont trouvé des preuves d’un comportement de meute parmi le célèbre ancien prédateur dans le monument national du Grand Staircase-Escalante.

« Le nouveau site de l’Utah ajoute au nombre croissant de preuves montrant que les tyrannosaures étaient de grands prédateurs complexes capables de comportements sociaux communs à beaucoup de leurs parents vivants, les oiseaux », a déclaré le Dr Joe Sertich, conservateur des dinosaures au Denver Museum of Nature et science.

«Cette découverte devrait être le point de basculement pour reconsidérer la façon dont ces grands carnivores se sont comportés et chassés dans l’hémisphère nord pendant le Crétacé.»

Dans le passé, les paléontologues ont longtemps débattu de la question de savoir si les énormes dinosaures vivaient et chassaient seuls ou en groupe.

Cependant, avec d’autres découvertes de formations de meute en Alberta, au Canada et au Montana, la découverte de l’Utah peut fossiliser la croyance d’un T. rex social.

Dans la découverte canadienne, 12 individus trouvés il y a plus de 20 ans par le Dr Philip Currie, de nombreux scientifiques doutaient que T. rexes ait le cerveau pour s’organiser en quelque chose de complexe et pensaient qu’il s’agissait d’un cas isolé. Le site du Montana s’est basé sur la théorie sociale, mais maintenant ce troisième site peut apporter plus de certitude à l’idée.

Sur le site des arcs-en-ciel et des licornes dans l’unité Kaiparowits du monument, du nom des incroyables découvertes qui y ont été découvertes, les scientifiques travaillent à la conclusion sociale des dinosaures depuis 2014.

«Nous avons tout de suite réalisé que ce site pouvait potentiellement être utilisé pour tester l’idée du tyrannosaure social. Malheureusement, l’histoire ancienne du site est compliquée », a déclaré le Dr Alan Titus, un paléontologue BLM.

Un groupe de quatre, peut-être cinq, Teratophoneus T. rexes semblait être mort d’une inondation saisonnière après un incendie à combustion lente il y a 66 à 100 millions d’années. Des tortues, des poissons, des raies, des alligators et deux autres types de dinosaures ont également été trouvés lors des fouilles.

Plus tard, leurs os ont été exhumés par une rivière qui coule et ré-enterrés, rendant la découverte plus perplexe.

Les recherches de la Dre Celina Suarez, professeure agrégée de géologie à l’Université de l’Arkansas, et de son ancien doctorat. L’étudiant, le Dr Daigo Yamamura, a définitivement montré que les dinosaures se déplaçaient en meute.

« Aucune des preuves physiques ne suggérait de manière concluante que ces organismes se sont fossilisés ensemble, nous nous sommes donc tournés vers la géochimie pour voir si cela pouvait nous aider. La similitude des modèles d’éléments de terres rares suggère fortement que ces organismes sont morts et se sont fossilisés ensemble, » Dit Suarez.

Les fouilles se poursuivront «dans un avenir prévisible», selon un communiqué de presse, et incluront davantage de recherches sur le comportement du T. rex.

