Le site de médias sociaux de droite Parler a disparu du Web et a disparu des magasins d’applications Apple et Google après que les géants de la technologie ont rompu leurs liens avec la plate-forme à la suite de l’attaque meurtrière de la foule au Capitole américain.

Parler s’est déconnecté peu de temps après 3 heures du matin HNE après qu’Amazon ait démarré la plate-forme hors de son service d’hébergement Web, la fermant ainsi jusqu’à ce qu’il puisse trouver un nouveau partenaire d’hébergement.

Salué par les partisans de Donald Trump comme une alternative favorable aux conservateurs à Twitter, le site est considéré comme un aimant pour l’extrême droite et a été accusé par Apple, Google et Amazon de continuer à autoriser les messages incitant à la violence après l’attaque de mercredi.

Parler était l’application la plus téléchargée de l’Apple Store un jour après que Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump vendredi.

Mais le PDG de Parler, John Matze, a averti dans son dernier message avant la date limite de 3 heures du matin que « nous serons probablement en panne plus longtemps que prévu », car les entreprises de technologie s’éloignent du site.

« Les déclarations d’Amazon, de Google et d’Apple à la presse concernant l’abandon de notre accès ont amené la plupart de nos autres fournisseurs à abandonner également leur assistance », a-t-il déclaré.

«Parler est ma dernière position sur Internet. Je ne créerai pas de compte sur aucun réseau social. Parler est ma maison.

L’application a été supprimée de l’App Store de Google après que des utilisateurs de médias sociaux conservateurs se sont rassemblés sur le site à la suite de l’attaque du Capitole.

Lancé en 2018, Parler fonctionne un peu comme Twitter avec des profils que les gens peuvent suivre et des « parleys » au lieu de tweets.

«Notre mission est de créer une plate-forme sociale dans l’esprit du premier amendement à la Constitution des États-Unis», se vante-t-il. «Nous préférons que la suppression des membres de la communauté ou du contenu fourni par les membres soit limitée au strict minimum.

Le site revendique plus de 12 millions d’utilisateurs au total, bien que la société d’analyse Sensor Tower estime ce nombre à 10 millions dans le monde, dont huit millions aux États-Unis.

Fondé par l’ingénieur en informatique Matze et la donatrice républicaine Rebekah Mercer, il attire un mélange d’utilisateurs d’extrême droite et de voix républicaines plus traditionnelles – et est déjà utilisé par les fils du président Don Jr et Eric.

L’animateur vedette de Fox News, Sean Hannity, compte 7,6 millions d’abonnés sur Parler, tandis que son collègue Tucker Carlson en a 4,4 millions.

Il y a aussi des élus, dont les républicains Devin Nunes, un membre du Congrès californien et la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem.

Les partisans de Trump ont afflué vers l’application après que le président ait été banni de Twitter, Facebook, Instagram et d’autres sites à la suite des violences au Capitole.

Mais vendredi soir, Google a annoncé qu’il interdisait Parler de son App Store en raison de publications incitant à la violence et d’une approche décontractée de la modération du contenu.

Apple a emboîté le pas un jour plus tard après avoir allégué que Parler était utilisé pour «planifier et faciliter encore d’autres activités illégales et dangereuses».

Dans son dernier message avant la date limite de 3 heures du matin, Matze a déclaré que « la plupart des personnes disposant de suffisamment de serveurs pour nous héberger nous ont fermé leurs portes »

Apple avait donné à Parler 24 heures pour soumettre un plan de modération détaillé, affirmant que les participants avaient utilisé le service pour coordonner le siège de mercredi.

Les problèmes de sécurité publique devront être résolus avant que l’accès à Parler ne soit rétabli, a déclaré Apple.

Les mouvements d’Apple et de Google ont considérablement limité la portée de Parler, mais n’ont pas complètement bloqué l’application, car les personnes qui l’avaient déjà pouvaient continuer à l’utiliser tandis que les nouveaux utilisateurs pouvaient y accéder via un navigateur Web.

Mais la décision d’Amazon de priver Parler de l’accès à sa plateforme d’hébergement Amazon Web Services menace directement la présence en ligne du site.

Amazon a déclaré avoir informé Parler de 98 exemples de publications «qui encouragent et incitent clairement à la violence» et a déclaré que la plateforme «présentait un risque très réel pour la sécurité publique».

« Nous avons constaté une augmentation constante de ce contenu violent sur votre site Web, qui enfreint tous nos conditions de service », a déclaré une lettre d’Amazon rapportée pour la première fois par Buzzfeed.

Compte tenu de l’émeute au Capitole cette semaine, a poursuivi la lettre, il y avait un « risque sérieux que ce type de contenu incite davantage à la violence ».

Parler a eu 24 heures pour trouver un hôte alternatif mais, Matze a déclaré: «Où allez-vous trouver 300 à 500 serveurs dans une fenêtre de 24 heures … C’est un exploit impossible.

Les géants de la technologie ont décidé de fermer ce qu’ils qualifient de contenu en ligne dangereux après qu’une foule incitée par Trump a envahi le siège de la démocratie américaine (photo)

«Ce qu’ils font est sans précédent, sans fondement et absolument dégoûtant. Honteux », a déclaré Matze à propos des géants de la technologie.

«Notre mission est la liberté d’expression, la démocratie et nous, le peuple, qui avons le pouvoir. L’élite ne veut pas que nous soyons libres, elle veut la haine, la division et le pouvoir.

Matze avait initialement déclaré que Parler pourrait être indisponible pendant « jusqu’à une semaine car nous reconstruisons à partir de zéro », mais dit maintenant qu’il pourrait être hors ligne plus longtemps.

Alors que la répression s’accélère, les sites conservateurs devront peut-être suivre l’exemple d’un autre site populaire à l’extrême droite, Gab.

Cette plate-forme a suscité de vives critiques en 2018 lorsque les enquêteurs ont découvert que le tireur qui avait tué 11 personnes lors d’une attaque contre une synagogue de Pittsburgh avait déjà publié des messages antisémites sur le site.

Gab, déjà en désaccord avec Apple et Google, a ensuite installé ses propres serveurs pour ne pas être dépendant de fournisseurs extérieurs.

Pendant ce temps, le service de streaming vidéo DLive, utilisé par plusieurs manifestants lors de l’invasion du Capitole, a fermé sept de ses chaînes et retiré plus de 100 vidéos du site.