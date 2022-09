Le site de l’ancien site Amazon proposé à Genève se vend 10 millions de dollars – Shaw Local

GENÈVE – Bullock Holdings LLC a acheté près de 55 acres pour un projet de campus d’entreprise à Genève pour 10 millions de dollars le 18 août auprès d’une société à responsabilité limitée, AD G4 LLC, à la même adresse que Batavia Enterprises, 140 First St., Batavia, selon propriété et registres commerciaux de l’État.

Le terrain, de 54,78 acres en deux parcelles, est situé à l’angle sud-est du chemin Kirk et de la rue Division près de Genève. Il avait déjà été envisagé pour un centre de distribution d’entrepôt Amazon l’année dernière. Mais le demandeur s’est retiré à la suite d’une forte opposition publique.

L’utilisation proposée du Bullock Campus par AJ Antunes & Company comprend une installation de fabrication légère, une école et d’autres utilisations de soutien, selon son dossier du 24 juin auprès du Département du développement de Genève.

L’entreprise, basée à Carol Stream, fabrique des ustensiles de cuisine et des systèmes de traitement de l’eau, selon son site Web, antunes.com.

Le demandeur, répertorié sous le nom de Pheasant Trail LLC, cherche à annexer la propriété, une modification de la carte de zonage pour les industries légères des résidences rurales et à permettre le développement préliminaire d’unités planifiées, documents de la ville montrent.

L’application recherche également des écarts pour le stationnement, les quais extérieurs pour camions et plusieurs allées pour chaque lot, selon les dossiers.

Un bâtiment industriel à l’est ferait 379 900 pieds carrés; une école au sud-ouest à 15 000 pieds carrés; une retraite et un centre de café/fitness/bien-être au nord-est seraient respectivement de 12 000 et 24 500 pieds carrés; un théâtre de 18 975 pieds carrés dans le centre-ouest; et 20 000 pieds carrés également dans la zone centre-ouest pour des utilisations futures, selon son dépôt auprès de la ville.

Les quais de chargement seraient situés le long du côté nord du bâtiment industriel avec des bassins de rétention sur tout le site, selon le dossier.

Une audience devant la Commission d’urbanisme et de zonage n’a pas encore été fixée.

Bullock Holdings LLC répertorie une adresse dans le bloc 800 de Newberry Drive, Batavia, où vivent Glenn et Jane Bullock.

Selon le Baumhart Center for Social Enterprise and Responsibility, dans le Loyola Business Leadership Hub, Jane Antunes Bullock est la fille du fondateur d’AJ Antunes & Co. et copropriétaire avec son mari et PDG, Glenn R. Bullock.

«En 1992, Jane est revenue chez Antunes dans un rôle de soutien aux ventes. Vingt-huit ans plus tard, Jane est actuellement vice-présidente de l’administration et a assumé le nouveau rôle de directrice des objectifs », selon le site Web, www.luc.edu/baumhartcenter. «Elle défend le côté philanthropique de l’entreprise et préside le comité de responsabilité sociale d’Antunes. Le rôle de Jane dans les initiatives de responsabilité sociale des entreprises s’est élargi pour inclure la supervision de tous les domaines de la RSE : durabilité environnementale ; efficacité du produit ; engagement communautaire; et culture responsable.

Le couple dirige également une fondation privée, la Glenn and Jane Bullock Family Foundation, qui a été fondée en 2017, selon les archives.

Selon son dossier IRS 2019, la fondation Bullocks a accordé des subventions à l’American Lung Association à Chicago; la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, DC ; l’évêque catholique du nord de l’Alaska à Fairbanks ; le Dana Farber Cancer Institute à Boston ; Nourrir l’Amérique à Washington, DC; Maison Hesed à Aurora; Mercy Home pour garçons et filles à Chicago; la Northern Illinois Food Bank à Genève ; et Little Sisters of the Poor à Chicago, entre autres.

Jane Bullock n’a pas renvoyé de message vocal demandant des commentaires sur le développement prévu ou l’achat récent d’une propriété.