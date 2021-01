Le site de jeu Roblox évalué à 30 milliards de dollars, prévoit une inscription directe

Roblox Corp a annoncé mercredi son intention de devenir publique via une cotation directe, au lieu d’une offre publique initiale (IPO) comme prévu initialement, et a levé de nouveaux fonds dans le cadre d’un accord qui valorise la plate-forme de jeu américaine à près de 30 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Roblox a déclaré avoir levé environ 520 millions de dollars lors d’une nouvelle levée de fonds privée de série H dirigée par Altimeter Capital et Dragoneer Investment Group.

Le cycle de financement valorisait Roblox à 29,5 milliards de dollars, plus de sept fois les 4 milliards de dollars auxquels la société était évaluée lors de sa série G il y a 11 mois.

Roblox, basé à San Mateo, en Californie, est l’un des sites de jeux pour enfants les plus populaires au monde et propose une multitude de jeux sur appareils mobiles et consoles de jeux.

La demande américaine de jeux vidéo a augmenté alors que les consommateurs recherchent le divertissement à domicile tout en vivant sous des mesures de verrouillage pour freiner la propagation des COVID-19[feminine.

Le projet de Roblox de passer à une cotation directe a été rapporté plus tôt par Reuters.

Cette décision intervient après que Roblox a déclaré aux employés le mois dernier qu’il avait reporté son introduction en bourse prévue à 2021, alors qu’il travaillait avec des conseillers pour améliorer le processus au profit des employés et des investisseurs.

Dans une cotation directe, aucune action n’est vendue à l’avance, comme c’est le cas pour les introductions en bourse. Le cours de l’action de la société à ses débuts sur le marché est déterminé par les ordres entrant en bourse. Les avocats soutiennent qu’il est préférable de fixer le prix des nouvelles actions qu’une introduction en bourse.

Roblox serait la cinquième société de haut niveau à entrer en bourse via une cotation directe, à la suite du service de streaming musical Spotify Technology SA et de la société d’analyse de données Palantir Technologies.

Contrairement à une introduction en bourse, les entreprises n’ont traditionnellement pas levé d’argent par le biais de listes directes.