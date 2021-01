Le site de diffusion en direct Dlive gagne en popularité grâce aux émeutes du Capitole

Lorsque le nationaliste blanc Tim Gionet a pris d’assaut le Capitole américain avec une foule de fidèles de Trump mercredi, entrant dans les bureaux du Congrès et posant ses pieds sur les meubles des législateurs, il a également discuté en direct avec plus de 16000 de ses fans. À l’aide d’un site de diffusion en direct appelé Dlive, M. Gionet – connu sous l’alias en ligne «Baked Alaska» – a diffusé ses actions à l’intérieur du Capitole. Grâce à Dlive, ses fans lui ont ensuite envoyé des messages lui indiquant où aller pour éviter d’être capturé par la police. Ils lui ont également donné des «citrons», une monnaie Dlive qui peut être convertie en argent réel, grâce à laquelle M. Gionet a gagné plus de 2 000 dollars mercredi. selon des estimations en ligne. M. Gionet exploite l’une des neuf chaînes au moins qui ont utilisé Dlive pour partager des images en temps réel des lignes de front du déchaînement de mercredi. Lui et des centaines d’autres membres de l’extrême droite se sont tournés vers la plate-forme après que les services traditionnels les ont supprimés. En 2017, M. Gionet était a lancé Twitter; l’année dernière, il a été exclu de YouTube. La popularité croissante de Dlive montre comment un exode en ligne de personnalités d’extrême droite sur Facebook, Twitter et YouTube depuis les élections de novembre s’est maintenant déplacé au-delà des sites alternatifs de réseautage social, d’informations et de vidéos comme Rumble, Gab et Parler. La diffusion en direct en profite également, notamment en tant que moyen de communiquer en direct avec les abonnés et de gagner de l’argent en répandant la haine.

Ce changement a pris de l’ampleur cette semaine après que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Twitch aient limité les comptes du président Trump pour avoir incité à la violence de mercredi et réprimé d’autres personnalités de droite. Vendredi, Dan Bongino, podcasteur de droite, tweeté qu’il quittait Twitter pour de bon parce que c’était une «plateforme anti-américaine» et qu’il serait sur Parler à la place. Twitter a déclaré plus tard qu’il avait suspendu définitivement les comptes de plusieurs éminents partisans de Trump qui avaient utilisé la plate-forme pour répandre des théories du complot, y compris l’avocat Sidney Powell et l’ancien conseiller à la sécurité nationale de M. Trump, Michael T. Flynn. Plonger dit dans un communiqué vendredi qu’il avait «une tolérance zéro à l’égard de toute forme de violence et d’activités illégales». Il a ajouté qu’il avait suspendu, forcé hors ligne ou limité 10 comptes et supprimé 100 diffusions. Dlive a également déclaré qu’il gelait les revenus des banderoles qui avaient pénétré par effraction dans le Capitole.

Mais les streamers et les chercheurs de désinformation ont déclaré que l’émergence de Dlive en tant que refuge pour les nationalistes blancs était peu susceptible de changer. En effet, le site, qui a été fondé en 2017 et est similaire à Twitch, la plate-forme appartenant à Amazon où les joueurs vidéo diffusent en direct leur jeu, aide les streamers faire des dizaines de milliers de dollars et d’avantages en prenant une coupe de ces revenus.

Jo-dell Brodhagen, une streameuse et comédienne Dlive de l'Ontario, a déclaré qu'elle avait de plus en plus vu le site s'adresser aux membres d'extrême droite en répondant rapidement à leurs questions et à leurs plaintes tout en faisant taire les streamers de longue date qui ont soulevé des questions sur leurs déclarations racistes. Elle a déclaré que Dlive favorisait les suprémacistes blancs parce qu'il voyait «les chiffres et l'argent dépensés pour ces banderoles». Elle a dit qu'elle prévoyait de quitter le site. La croissance de Dlive a été fulgurante, selon les analystes. Le site a signalé cinq millions d'utilisateurs actifs en Avril 2019. Mercredi, plus de 150000 personnes ont regardé les streams Dlive en même temps, l'un des jours les plus chargés de l'histoire du site, et plus de 95% de ces vues sont allées aux streamers d'extrême droite, selon Genevieve Oh, une analyste de diffusion en direct. Dlive a été lancé par Charles Wayn et Cole Chen, de jeunes entrepreneurs qui ont étudié à l'Université de Californie à Berkeley. M. Wayn dirige l'entreprise; M. Chen l'a quitté «il y a longtemps», a déclaré Dlive, qui est basée dans la Silicon Valley. Le site a été construit sur la technologie dite de la blockchain créée par une autre start-up, Lino, qui a levé 20 millions de dollars des investisseurs en 2018. Dlive s'est initialement positionnée comme une plateforme de streaming de jeux vidéo qui ne prendrait pas une part des revenus de ses streamers, comme le font Twitch et d'autres. Cette politique modifiée cette année. En avril 2019, Dlive a remporté un streamer de premier plan lorsque Felix Kjellberg, une star de YouTube mieux connue sous le nom de PewDiePie, a déclaré qu'il diffuserait sa pièce sur Dlive. (Il est revenu sur YouTube l'année dernière.)

Mais à la fin de 2019, Dlive était «sur ses dernières jambes», selon un streamer de longue date, Nikola Jovanovic. C'est alors que BitTorrent, le service de partage de fichiers peer-to-peer, est intervenu pour acheter Dlive. La société mère de BitTorrent, Tron, appartient à Justin Sun, un multimillionnaire chinois de crypto-monnaie.