Le site de Colemans Tavern à Woodstock franchit le premier obstacle pour une éventuelle nouvelle entreprise – Shaw Local

L’ancien Colemans Tavern and Grill à Woodstock pourrait bientôt abriter un nouveau restaurant si la ville va de l’avant avec un accord avec les nouveaux propriétaires.

Ce premier obstacle a été franchi lorsque la ville a approuvé une résolution qui permettra aux propriétaires de commencer à suivre diverses dépenses qui pourraient potentiellement être remboursées à l’avenir à l’aide d’un financement par augmentation d’impôt, ou TIF, dollars du district et d’analyser le site pour d’éventuels plans futurs.

Appelé un accord d’incitation, les responsables dans le passé avec d’autres résolutions similaires l’ont décrit comme la ville “sortant” avec les développeurs, créant ainsi le potentiel d’un futur accord de développement. À ce stade, la ville n’a pas engagé d’argent des contribuables dans le projet.

Le point a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa séance de mardi sans discussion.

Niko Kanakaris, administrateur du Huntley Village Board et propriétaire de plusieurs restaurants dans le comté de McHenry, travaille depuis quelques années à l’ouverture d’un nouveau restaurant sur le site.

Ces plans ont été suspendus après le retour de la pandémie de COVID-19 en 2020, a déclaré Kanakaris vendredi. Il estime qu’il pourrait en coûter 500 000 $ pour rendre le bâtiment rentable et entre 1,5 et 1,8 million de dollars au total pour ajouter d’autres améliorations.

Kanakaris est propriétaire de la propriété par l’intermédiaire de Platinum Property Partners LLC, basée à Woodstock, selon les archives du secrétaire d’État.

“[The previous owner] l’a possédé pendant 25 ans », a déclaré Kanakaris. “Je ne pense pas qu’il y ait mis quoi que ce soit à part des pansements.”

Colemans, situé au 823 Lake Ave., a fermé fin 2019 après avoir été une destination populaire de longue date pour les résidents de la ville, a déclaré le directeur du développement économique, Garrett Anderson.

“Tout le monde comprend que les bâtiments vacants n’aident personne”, a déclaré Anderson. “Je pense qu’il a beaucoup de potentiel pour redevenir un très bon contributeur à la communauté.”

Étant donné que seul un accord d’incitation a été approuvé, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce qui pourrait se passer sur place, a déclaré Anderson. Il reste encore du travail à faire pour évaluer le bâtiment et déterminer les coûts qui pourraient être encourus.

Le bâtiment est situé dans le quartier TIF du centre-ville de la ville, ce qui permet de rembourser certains coûts de développement avec l’argent de la taxe foncière. Le nouvel accord de mardi permettra aux propriétaires de l’immeuble de commencer à suivre les dépenses nécessaires à l’évaluation de la propriété, qui pourraient éventuellement être remboursées si un accord de développement se concrétise.

“Il est assez tôt pour annoncer des plans à ce stade”, a déclaré Anderson.

Sur la base d’une fiche immobilière fournie par Anderson pour le bâtiment, les propriétaires cherchent à louer l’espace et soulignent “l’opportunité d’ouvrir un nouveau concept de restaurant ou de vente au détail dans l’ancienne taverne Colemans”. Le taux de location indiqué est de 7 500 $ par mois.

Kanakaris a déclaré avoir suscité un certain intérêt pour la propriété et qu’elle serait ouverte à toutes les cuisines. Mais il ne le limiterait pas aux seuls restaurants, disant qu’il est ouvert à tout.

“Cela pourrait être un cabinet médical, cela pourrait être n’importe quel type de commerce de détail”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas forcément un restaurant.”

L’accord d’incitation intervient quelques mois après une série d’autres accords similaires impliquant d’autres spots du centre-ville. Ces accords ont été approuvés en juillet et en août et concernaient des prétendants potentiels pour le site vide de Die Cast et l’ancien parc à bois du centre-ville, qui a récemment commencé à être démoli.

Dans l’état actuel des choses, aucun de ces accords n’a jusqu’à présent abouti à des accords de développement.