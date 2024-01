Le site de Burg avec une fresque murale et une place publique pourraient être développés

Longtemps surveillé par une fresque représentant une femme pensive en haut rayé, un coin vide recouvert de béton à Broadway, Bedford Avenue et South 6th Street à Williamsburg qui était autrefois une station-service et abrite aujourd’hui une crèche saisonnière et une place publique. pourrait être développé en magasin.

Les rendus conceptuels montrent une structure intéressante qui ressemble à un filet lâchement tissé enveloppant un bâtiment en verre. La conception met en valeur la proue arrondie du bâtiment de quatre étages. D’autres concepts incluent un bâtiment saisissant en métal, en bois et en verre de couleur cuivre ressemblant à une serre des Beaux-Arts, ainsi qu’un magasin d’un étage avec un panneau d’affichage de quatre étages.

En face de l’historique Kings County Savings Bank et entouré d’un trottoir qui se rétrécit jusqu’à Bedford Avenue, le 113 Broadway est sur le marché avec un prix de 3,5 millions de dollars et des plans approuvés pour le magasin à un étage.

Développeur Gestion de capital Cayuga a acheté le terrain en forme de fer plat en 2015 sous le nom Juste la Pointe LLC pour 3 millions de dollars, et sa demande de nouvelle construction pour un développement commercial d’un étage a été approuvée en 2018, selon les archives du ministère des Bâtiments.

Alors que les plans approuvés indiquent que le bâtiment aurait un seul étage, la demande montre qu’il pourrait inclure une mezzanine, une structure de quatre étages contenant un panneau d’affichage et accueillir une gamme d’utilisations commerciales et de vente au détail.

Cayuga a récemment mis Le 113 Broadway à vendre pour 3,5 millions de dollars, coté par Marcus & Millichap. Il est également disponible sous forme de bail foncier à 225 000 $ par an pendant 49 ans.

Celui qui achète le terrain pourrait développer soit le magasin à un étage, soit l’option commerciale à quatre étages selon les plans approuvés, ou pourrait pivoter et introduire un composant résidentiel, a déclaré l’équipe commerciale de Marcus & Millichap à Brownstoner. Celui du développeur le site Web dit il a approuvé les plans « d’un immeuble de quatre étages et demande l’approbation d’un immeuble de six étages avec mezzanine ».

Le terrain mesure 1 374 pieds carrés, avec un FAR inutilisé de 4 672 pieds carrés, dont certains à des fins résidentielles, selon les registres du bâtiment. Le terrain de forme inhabituelle permettrait environ 1 200 pieds carrés par étage, dont une partie serait potentiellement occupée par des escaliers, un ascenseur, des salles de bains ou des cuisines.

Le coin du site, où se rejoignent les trois routes, fait partie du Place George B. Post, un espace public qui, pendant les mois les plus chauds, dispose de sièges et porte le nom du célèbre architecte. La partie ouest du site abrite un magasin de plantes saisonnières Polline, Les arbres de Greget Le grand champ de citrouilles de Greg.

La fresque murale bien connue qui veille sur tout cela est « Lost Time », basée sur une photographie d’un lycéen de Brooklyn et réalisée par Colossal Media, selon le blog. Les yeux sur la rue.

Avant le verdissement du site par Pollyn, le site était utilisé comme parking datant au moins des années 1980, une photo fiscale montre. Au début du XXe siècle, le lot était un station-essence propriété de 1928 à 1966 par Sinclair Refining Company.

Cayuga est à l’origine d’un certain nombre de projets à Brooklyn, notamment la conversion d’une église de Bushwick Avenue en appartements (dont la flèche emblématique du bâtiment historique a été rasée), ainsi qu’un grand bâtiment noir et en verre de six étages sur Bushwick Avenue.

Récemment, le promoteur a vendu certains de ses sites dans les régions de Bushwick et de Williamsburg, notamment le 199 Starr Street pour 8,5 millions de dollars et le 12 Berry Street pour 8,25 millions de dollars l’année dernière. Également en vente est un grand site au 87 Wythe Avenue pour 34,75 millions de dollars.

À proximité du pont de Williamsburg et de l’arrêt de ferry d’origine de la région (déplacé depuis), la zone autour du 113 Broadway comprend de nombreux bâtiments historiques dans ce qui était autrefois le quartier des affaires de Williamsburg.

En face du site à 107 Sud, 6e rue, un bâtiment de style néo-roman du XIXe siècle, construit comme théâtre, va être transformé en appartements. Le promoteur envisage de sauver la façade du bâtiment historique, a déclaré l’architecte à Brownstoner.

[Photos by Susan De Vries unless noted otherwise | Renderings via Marcus & Millchap]

Histoires connexes

Envoyez un e-mail à [email protected] avec d’autres commentaires, questions ou conseils. Suivez Brownstoner sur Twitter et Instagramet aimez-nous sur Facebook.