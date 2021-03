Sirvodem est en tête avec une meilleure différence de buts que le FC Goa. Dimanche, Sirvodem et le FC Goa avaient chacun 10 points, mais le premier avait une différence de buts de 16, contre 14 pour le FC Goa. Le FCG n’a pas concédé un seul but tout au long de la première phase et en a marqué 14 tandis que Sirvodem a trouvé le fond des filets 17 fois et a concédé un but. Plus tôt dans la journée, le FC Goa a battu la Goa United Sports Academy 7-0 avec Stessi Cardozo en marquant quatre, Joizima Fernandes deux et un par Suhata Shetty. La cinquième équipe du mélange est Compassion FC.

