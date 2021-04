SINN Fein a finalement présenté ses excuses pour le meurtre par l’IRA de l’oncle bien-aimé du prince Philip, Lord Mountbatten, 40 ans après sa mort.

Le groupe terroriste a fait sauter le bateau de Lord Mountbatten en août 1979 alors que le Royal pêchait au large des côtes du nord-ouest de l’Irlande.

Le prince Charles avec Lord Mountbatten, au centre de la photo, et son père, le prince Philip Crédit: The Sun

L’explosion, qui est survenue au plus fort des troubles, l’a tué, son petit-fils de 14 ans et un membre d’équipage de 15 ans.

Pendant 40 ans, le Sinn Fein a refusé de s’excuser pour le meurtre macabre, insistant sur le fait que le Royal savait qu’il se rendait dans une zone dangereuse.

Mais dans un aveu historique, la présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré qu’elle était «désolée» pour l’assassinat «déchirant».

Cela survient quelques jours seulement après les funérailles du duc d’Édimbourg.

On pense que c’est la première fois que le parti – qui était l’aile politique de l’IRA – s’excuse pour son meurtre.

Interrogée sur le meurtre, elle a déclaré que l’armée britannique avait également mené «de nombreuses actions violentes».

Mais elle a ajouté: «Je peux dire, bien sûr, je suis désolée que cela se soit produit. Bien sûr, c’est déchirant.

«Mon travail, et je pense que le prince Charles et d’autres apprécieraient absolument cela, est de diriger du front, maintenant; en ces temps.

«Et je crois que c’est tout notre travail de veiller à ce qu’aucun autre enfant; qu’aucune autre famille, quelle qu’elle soit, ne fait face au genre de traumatisme et de chagrin qui était malheureusement trop courant, de tous côtés.

La présidente du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré qu’elle était « désolée » pour l’assassinat « déchirant » Crédit: PA

Le prince Charles et Lord Mountbatten discutent lors d’un match de polo à Windsor

«Permettez-moi de souligner, de tous côtés, sur cette île et au-delà. Je veux m’assurer et j’ai un engagement absolu et une responsabilité absolue de veiller à ce qu’aucune famille ne soit à nouveau confrontée à cela.

«Et je suis heureux de répéter qu’à l’époque et le week-end où votre reine a enterré son mari bien-aimé.

Ses propos marquent une rupture majeure avec son prédécesseur Gerry Adams, qui a refusé à plusieurs reprises de s’excuser pour le meurtre.