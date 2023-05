Le Sinn Fein remporte une victoire politique clé en Irlande du Nord

La frustration suscitée par la paralysie du gouvernement à Belfast a conduit à un changement politique dans les urnes, selon les experts

Le parti nationaliste irlandais Sinn Fein est devenu la plus grande force politique du gouvernement local d’Irlande du Nord après avoir obtenu des gains importants lors des élections municipales pour dépasser le Parti unioniste démocratique (DUP). Le résultat est présenté comme une réaction politique contre le blocage par le DUP des accords de partage du pouvoir à Belfast.

Les décomptes des votes de dimanche ont montré que le parti avait remporté 144 sièges dans 11 conseils d’Irlande du Nord, soit une augmentation de 39 conseillers par rapport aux élections de 2019 au cours desquelles 105 conseillers avaient été élus. Le DUP, en revanche, a stagné à 122 sièges – le même nombre qu’il revendiquait en 2019.

« Ces résultats électoraux sont une approbation positive du message du Sinn Fein selon lequel les travailleurs, les familles et les communautés doivent être soutenus et que le blocage d’une nouvelle assemblée par un parti doit cesser maintenant », La chef adjointe du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré samedi.

Selon les règles de partage du pouvoir inscrites dans l’accord du Vendredi Saint – l’accord entre la Grande-Bretagne et l’Irlande sur la manière dont l’Irlande du Nord devrait être gouvernée – O’Neill devait être nommé premier ministre de Belfast après le triomphe du Sinn Fein lors de l’élection de l’Assemblée d’Irlande du Nord l’année dernière. . L’accord de 1998 a en grande partie mis fin au conflit de plusieurs décennies en Irlande du Nord connu sous le nom de « Troubles » au cours duquel des milliers de personnes ont perdu la vie.

Le DUP a été accusé d’obstructionnisme après avoir passé une grande partie de l’année dernière à bloquer la formation d’un gouvernement à Stormont, neutralisant le pouvoir législatif de l’assemblée au milieu des plaintes unionistes concernant les règles commerciales post-Brexit en Irlande du Nord.

Il fait maintenant face à des inquiétudes quant au fait que sa position intransigeante sur la paralysie de l’exécutif de Belfast a galvanisé le soutien derrière les rivaux politiques du DUP – provoquant même un éditorial dans le Belfast Telegraph d’Irlande du Nord samedi qui a déclaré que le chef du DUP « Jeffrey Donaldson est devenu le plus grand sergent recruteur possible pour les républicains. »

« Pour le syndicalisme, c’est peut-être un moment ‘réveillez-vous et sentez le café' », a déclaré l’ancien chef du DUP, Edwin Poots, à la BBC samedi. Poots a également déclaré que les résultats des élections de 2023 montrent un besoin de plus d’unité au sein d’un mouvement unioniste qui a récemment subi une série de revers politiques contre des éléments nationalistes.

C’est un point sur lequel s’accorde Colum Eastwood, qui dirige le Parti social-démocrate et travailliste. « [People in Northern Ireland] sont très ennuyés que Michelle O’Neill n’ait pas pu devenir premier ministre. Ils veulent que les politiciens se remettent au travail et s’occupent des problèmes.

La responsabilité de résoudre le blocage du gouvernement de Belfast incombe carrément à Donaldson, a ajouté Eastwood. « Maintenant, c’est au DUP de s’en occuper. »