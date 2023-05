Le Sinn Féin remporte des victoires record aux élections locales en Irlande du Nord, encourageant le retour du gouvernement

Le Sinn Féin, autrefois le parti de l’Armée républicaine irlandaise, a enregistré des gains records lors des élections locales d’Irlande du Nord ce week-end, ce qui a été rendu possible par la frustration croissante des électeurs face au blocage par le parti unioniste démocratique (DUP) d’un gouvernement de partage du pouvoir à Stormont. depuis plus d’un an.

Le gouvernement semi-autonome de Belfast a été suspendu depuis que le DUP s’est retiré pour protester contre une frontière douanière post-Brexit entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le décompte étant terminé samedi soir, le Sinn Féin, qui souhaite l’unification de l’Irlande du Nord avec la République d’Irlande, a remporté 144 des 462 sièges des gouvernements locaux, soit une augmentation de 39 par rapport aux dernières élections locales de 2019. Son principal rival, le DUP, qui veut L’Irlande du Nord, pour rester une partie du Royaume-Uni, a remporté 122 sièges, tandis que le parti centriste de l’Alliance en avait 67.

Le Sinn Féin est devenu le plus grand parti pour la première fois après les élections à l’Assemblée de mai 2022 l’année dernière, battant le DUP, qui avait dominé la législature pendant deux décennies.

La vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill, qui aurait dû devenir première ministre après l’élection historique de l’Assemblée l’an dernier, a qualifié les victoires aux élections locales de « momentales ».

« Il incombe maintenant aux gouvernements britannique et irlandais de se réunir et de concentrer leurs efforts sur la restauration immédiate de l’exécutif et de l’assemblée », a-t-elle déclaré, selon Sky News. « Pendant tout ce temps, lorsque le DUP reste en dehors de l’exécutif et que les services publics de l’Assemblée souffrent, le public souffre à cause de l’austérité, à cause des coupes qui viennent directement de Londres.

Le chef du Parti social-démocrate et travailliste, Colum Eastwood, dont le parti était l’un des architectes de l’accord du Vendredi saint il y a 25 ans, a attribué de lourdes pertes lors des récentes élections à la frustration croissante des électeurs plus modérés face à l’impasse induite par le DUP.

« Ils sont très ennuyés que Michelle O’Neill n’ait pas pu devenir Premier ministre », a déclaré Eastwood, selon Politico. « Ils veulent que les politiciens se remettent au travail et s’occupent des problèmes qui assaillent notre communauté. C’est maintenant au DUP de s’en occuper. »

Après la finalisation des résultats des élections, le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a admis qu' »il y a des leçons à tirer pour le syndicalisme dans son sens le plus large », selon Sky News. « Le DUP a fait de bonnes élections, mais le syndicalisme doit faire mieux, nous devons gagner plus de sièges. »

L’Irlande du Nord est la seule partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec un membre de l’UE – la République d’Irlande.

Cette frontière est particulièrement sensible en raison de l’histoire de la violence sectaire sur l’île d’Irlande, et la Grande-Bretagne et l’UE ont convenu de garder la frontière exempte de postes de douane et d’autres contrôles pour honorer le processus de paix en Irlande du Nord. Au lieu de cela, certaines marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni ont été contrôlées.

Cela a provoqué la colère du DUP, qui a soutenu que les nouveaux accords commerciaux minaient la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni. En février, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont convenu d’un accord pour surmonter la crise politique. Le soi-disant cadre de Windsor visait à faciliter les contrôles douaniers et autres obstacles pour les marchandises se déplaçant vers l’Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni et l’UE ont salué leur accord comme une percée décisive dans leur relation souvent agitée. L’accord donne également aux politiciens d’Irlande du Nord un mécanisme, connu sous le nom de Stormont Brake, pour contester les nouvelles règles commerciales de l’UE qui pourraient s’appliquer – une revendication syndicale clé. Cependant, le DUP a rejeté l’accord, refusant de participer au gouvernement de partage du pouvoir.

« Jeffrey Donaldson est devenu le plus grand sergent recruteur possible pour les républicains. Plus Michelle O’Neill est empêchée de devenir Premier ministre, plus les électeurs sont poussés dans les bras de son parti », a écrit Suzanne Breen, rédactrice politique du Belfast Telegraph. .

L’Associated Press a contribué à ce rapport.