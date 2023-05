Le Sinn Fein en passe de devenir le plus grand parti aux élections locales d’Irlande du Nord

LONDRES (AP) – Le parti nationaliste irlandais Sinn Fein devrait remporter le plus de sièges aux élections locales d’Irlande du Nord et répéter son succès des élections à l’assemblée de l’année dernière, lorsqu’il est devenu pour la première fois le plus grand parti de la région.

Avec environ 400 des 462 sièges de gouvernement local comptés samedi, le Sinn Fein, qui cherche à unifier l’Irlande du Nord avec la République d’Irlande, a remporté 128 sièges et fait des percées dans certains domaines. Il était en avance sur son principal rival, le Parti unioniste démocratique, ou DUP, qui a obtenu 111 sièges jusqu’à présent.

« Nous sommes maintenant sur la bonne voie pour obtenir un résultat électoral très important », a déclaré Michelle O’Neill, vice-présidente du Sinn Fein.

Le parti a déclaré que son succès était un message des électeurs selon lequel le gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord, qui est paralysé depuis plus d’un an, doit reprendre ses activités.

« Nous devons redoubler d’efforts pour rétablir un exécutif et remettre nos conseils en marche », a déclaré O’Neill à la BBC.

Le gouvernement semi-autonome de Belfast a été suspendu depuis que le DUP, qui veut que l’Irlande du Nord fasse partie du Royaume-Uni, s’est retiré il y a plus d’un an pour protester contre une frontière douanière post-Brexit entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

En vertu des règles de partage du pouvoir établies par l’accord de paix du Vendredi Saint de 1998, les principaux partis unionistes britanniques et nationalistes irlandais doivent gouverner ensemble.

Le Sinn Fein a remporté le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée d’Irlande du Nord en mai 2022 lors d’une victoire historique. C’était la première fois qu’ils battaient le DUP, qui avait dominé la législature pendant deux décennies.

The Associated Press