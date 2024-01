Le Sinn Féin affirme que l’Irlande unie est « à portée de main » suite à l’accord conclu avec Stormont | Politique nord-irlandaise

Le Sinn Féin a déclaré qu’une Irlande unie était « à portée de main » alors que le parti se prépare à revendiquer pour la première fois le poste de premier ministre d’Irlande du Nord.

Mary Lou McDonald a déclaré mardi que le rétablissement attendu du partage du pouvoir à la suite d’un accord entre le parti unioniste démocrate et le gouvernement britannique intervenait au milieu d’un « tour de roue historique » qui unirait l’île.

“En termes historiques, c’est à portée de main et je pense que c’est une chose très excitante et j’espère que les gens trouveront cette conversation très accueillante”, a déclaré le leader du Sinn Féin.

Selon une chorégraphie politique rapide qui est censée se dérouler à Westminster mercredi et jeudi, son adjointe, Michelle O’Neill, pourrait devenir première ministre de l’exécutif de Stormont d’ici le week-end.

“Ce sera un moment d’une très grande importance, non seulement parce que nous n’avons pas eu de gouvernement depuis si longtemps, mais parce que ce sera la première fois que nous aurons un premier ministre du Sinn Féin, un premier ministre nationaliste”, a déclaré McDonald.

O’Neill est devenu le premier ministre putatif de la région lorsque le Sinn Féin a dépassé le DUP en tant que plus grand parti lors des élections législatives de 2022. Mais un boycott du DUP pour protester contre les accords commerciaux post-Brexit a mis Stormont en veilleuse.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a marqué mardi la fin de deux années d’impasse lorsqu’une réunion tumultueuse des 130 membres de l’exécutif du parti a approuvé un accord visant à relancer le partage du pouvoir.

L’accord supprimera les restrictions sur la circulation des marchandises au Royaume-Uni, a déclaré Donaldson. “C’était notre objectif principal et je pense que ce que nous avons obtenu représente un réel changement et que chacun pourra le constater par lui-même.”

Il a promis « zéro contrôle, zéro paperasse douanière sur les marchandises circulant à l’intérieur du Royaume-Uni ». L’approbation du DUP est conditionnée à l’adoption par Westminster de deux instruments statutaires visant à donner effet législatif aux engagements de Downing Street en matière de commerce et de souveraineté.

Chris Heaton-Harris, secrétaire britannique pour l’Irlande du Nord, a déclaré que l’accord comportait « un large éventail d’améliorations décentes » et qu’il serait publié mercredi. Le projet de loi devrait être adopté rapidement à Westminster jeudi. Un porte-parole de Rishi Sunak a déclaré que l’accord constituait une « base solide » pour restaurer Stormont.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre avait eu une « bonne conversation » avec Leo Varadkar. Le Taoiseach irlandais a salué l’accord, mais il a averti que Dublin et Bruxelles devaient consulter le texte pour être sûrs qu’il n’y aurait pas de « conséquences négatives » pour le cadre de Windsor ou pour l’accord du Vendredi saint. La Commission européenne a fait écho à cet accueil réservé. “Nous examinerons ces textes le moment venu”, a indiqué un porte-parole.

Les députés conservateurs ont exprimé leur inquiétude sur le fait que l’accord pourrait limiter la capacité de la Grande-Bretagne à s’écarter des règles de l’UE à l’avenir pour limiter l’impact de la frontière de la mer d’Irlande sur le commerce intérieur avec l’Irlande du Nord. Downing Street a déclaré que l’accord n’empêcherait pas le Royaume-Uni d’exploiter les libertés post-Brexit.

S’il n’y a pas de problèmes, Stormont pourrait être rappelé dès vendredi pour élire un président de l’assemblée et nommer un exécutif issu du Sinn Féin, du DUP, du parti Alliance et du parti unioniste d’Ulster. Le DUP aura droit au poste de vice-premier ministre, qui aura le même pouvoir que celui de premier ministre mais moins de prestige et de poids symbolique.

Manifestations à Stormont alors que le DUP conclut un accord pour rétablir le partage du pouvoir en Irlande du Nord – reportage vidéo

O’Neill a déclaré que Stormont était confronté à une charge de travail urgente, notamment une crise financière, des grèves et des soins de santé en ruine. « Nous avons beaucoup de travail et beaucoup de travail devant nous, mais collectivement, nous pouvons faire mieux pour les personnes que nous servons. Collectivement, nous pouvons lutter contre ce programme d’austérité des conservateurs, collectivement nous pouvons nous lever et lutter durement pour les services publics.

Le gouvernement a proposé un montage financier de 3,3 milliards de livres sterling, conditionné à la restauration de Stormont. Il prévoit le financement d’augmentations de salaire qui pourraient éviter des grèves dans le secteur public, mais pas une grève des travailleurs des transports qui doit avoir lieu jeudi.

La chef de l’Alliance, Naomi Long, a déclaré que l’accord décisif avait suscité des « émotions douces-amères » en raison de l’absence de Stormont.

Matthew O’Toole, du parti social-démocrate et travailliste, a déclaré que ce n’était « pas le moment d’éclater des bouchons de champagne ou de lâcher des ballons pour célébrer » compte tenu des échecs des deux dernières années.

Jim Allister, le leader de la ligne dure Traditional Unionist Voice, a accusé le DUP de « baisse ignoble » et a déclaré que son boycott devait se poursuivre.