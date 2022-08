Le single Left and Right de Jungkook de BTS avec Charlie Puth est nominé dans la catégorie Song of Summer aux VMA ; ARMY fait l’éloge du Golden Maknae [View Tweets]

BTS alias Garçons Bangtan C’est RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont décidé de faire une pause dans leurs nombreuses activités de groupe et de se concentrer sur leur talent artistique individuel. Les Bangtan Boys vont explorer leur carrière solo dans BTS Chapitre 2 et ça a juste été plus occupé pour les ARMYs, de garder un œil sur le contenu solo des membres. Cela a commencé peu de temps après l’annonce de la “pause” en juin lorsque Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour un célibataire appelé Gauche et droite. Et devine quoi? Cette année, la chanson a été nominée dans le Chanson d’été catégorie à la VMA. Et ARMY célèbre la réussite de Jungkook.

La gauche et la droite de Jungkook et Charlie Puth font un clin d’œil aux VMA

Les MTV VMA annoncent les nominations des catégories de prix depuis un moment maintenant. Les liens de vote pour différentes catégories avaient déjà été ouverts et fermés. La chanson de Golden Maknae alias Jungkook de BTS avec Charlie Puth, Left and Right, a été nominée dans la catégorie Song of Summer. Les VMA ont utilisé leur compte Twitter et ont félicité Jungkook pour sa nomination. Le lien de vote pour la catégorie Song of Summer ouvre jeudi (25 août 2022). Le lien sera partagé sur le compte Instagram officiel de MTV. Découvrez le tweet ici:

@BTS_twt Félicitations Jung Kook ! “Left and Right” est nominé pour Song of Summer au #VMA ? Votez pour @MTV‘s story Instagram à partir du jeudi 25 août ! pic.twitter.com/jSEB4SQtBt Prix ​​​​de la musique vidéo (@vmas) 19 août 2022

ARMY fait la tendance Jungkook sur Twitter

Depuis l’annonce de la nomination dans les VMA, Jungkook est à la mode sur Twitter. ARMY a été tendance “FÉLICITATIONS JUNGKOOK”, “FIERS DE VOUS JUNGKOOK”, “JUNGKOOK A PAVÉ LA VOIE”, “JUNGKOOK MAIN POP BOY” a été tendance dans le monde entier. Et pourquoi pas? Après tout, il semble que Jungkook soit le premier groupe de solistes coréens à avoir été nominé dans la catégorie Song of Summer de l’histoire des MTV Video Music Awards. Découvrez les tweets d’ARMY ici:

Le seul soliste coréen * . (@Tannieschart) 19 août 2022

PREMIER SOLOISTE CORÉEN DE L’HISTOIRE IKTR enfant de lune ? (@ariscenery) 19 août 2022

De nombreux mots-clés sont à la mode dans le monde entier pour célébrer la nomination des Jungkook VMA ???FÉLICITATIONS JUNGKOOK JUNGKOOK A OUVERT LA VOIE FIER DE TOI JUNGKOOK JUNGKOOK MAIN POP GARÇON pic.twitter.com/HUOT0ljUmS N efer ??JK Bday-12D??Moi-même et JUNGKOOK (@NefJKer) 19 août 2022

Left and Right de Charlie Puth et Jungkook a été nominé pour “Song of Summer” aux Video Music Awards 2022 ! Félicitations Jungkook ?? C’est énorme Préparez-vous à voter Les votes ouvrent le 25 août ! pic.twitter.com/oNt7596iE4 JUNGKOOK INDE ‘ | ‘ (@Jungkook__INDIA) 20 août 2022

?| Jungkook est le premier et le seul soliste de K-Pop à être nominé aux MTV Video Music Awards dans la catégorie “Chanson de l’été” 2022. FÉLICITATIONS JUNGKOOK, TELLEMENT FIER DE TOI JUNGKOOK ! pic.twitter.com/DrQgwreoK2 TKG | lent (?) (@TheTKGlobal) 19 août 2022

La gauche et la droite de Charlie et JK concernaient BL

Dans une interview, après la sortie de Left and Right, Charlie Puth a confirmé les théories des ARMYs en se demandant si la vidéo de Jungkook et lui était basée sur Boy Love. Et il a confirmé le fait qu’il était basé sur BL. La communauté LGBTQ a célébré le fait que les garçons aient pensé à représenter un couple BL dans la vidéo.