Le single de Justin Bieber augmente ses ventes de 1 400 % et prend un nouveau sens

LOS ANGELES, CA – AOÛT 2020 : Justin Bieber pose lors d’une nouvelle séance photo en studio en août 2020 … [+] Los Angeles, Californie. « Lonely » de Justin Bieber a vu ses ventes augmenter de plus de 1 000 % en une seule semaine alors que les fans en ligne discutent de son possible lien avec l’artiste hip-hop en difficulté Diddy. (Photo de Mike Rosenthal/Getty Images) Getty Images

Justin Bieber est actuellement en pause musicale, car il est récemment devenu papa pour la première fois. Alors que le chanteur pop prend soin de sa femme et de son enfant, l’une de ses chansons explose à nouveau en popularité, des années après son lancement en tant que succès mineur.

« Lonely » redevient rapidement un best-seller en Amérique. Le morceau s’est vendu à près de 1 500 exemplaires la semaine dernière, selon Luminate. Ce n’est pas tout à fait suffisant pour que la mélodie atteigne l’un des Panneaux d’affichage classements, bien que la coupe soit plus proche des listes de fissuration comme le tableau des ventes de chansons numériques qu’elle ne l’a été depuis des années.

Ce chiffre de 1 500 ne semble peut-être pas énorme, mais il est très important par rapport aux performances du single la semaine précédente. « Lonely » a vendu moins de 100 exemplaires du cadre auparavant, ce qui signifie qu’il a connu une augmentation de 1 400 % des achats purs en l’espace de quelques jours seulement.

Bieber ne fait pas la promotion de « Lonely » et son retour sur le devant de la scène échappe en grande partie au musicien. Les fans en ligne ont collectivement décidé que le morceau, qui détaille la solitude du chanteur et le prix qu’il a payé pour la gloire lorsqu’il était jeune, était en quelque sorte un appel à l’aide. Ils ont donné un nouveau sens à la chanson, déclarant qu’elle parle de la relation de Bieber avec Diddy.

Le magnat du hip-hop fait actuellement face à de graves accusations de racket et de trafic sexuel après des années de rumeurs d’actes répréhensibles. Plus de 100 personnes ont affirmé avoir été agressées par le rappeur ou blessées d’une autre manière. Le procès de Diddy ne fait que commencer, mais il a récemment été placé en détention provisoire, un juge ayant refusé sa libération sous caution.

Diddy et Bieber ont été aperçus ensemble plus d’une fois alors que le musicien pop commençait tout juste sa carrière. Plusieurs hommes célèbres et puissants de l’industrie musicale, dont Usher, l’ont aidé à devenir la star qu’il est aujourd’hui. Même si Bieber lui-même n’a apparemment pas parlé récemment d’un quelconque comportement inapproprié qu’il a subi, les fans ont néanmoins associé « Lonely » aux indiscrétions de Diddy.

« Lonely » est sorti en octobre 2020 en tant que collaboration entre Bieber et Benny Blanco, qui a co-écrit et coproduit le morceau. La chanson figurait sur l’album de Bieber Justice et celui de Blanco Les amis gardent des secrets 2. Le single a atteint la 12e place du Hot 100 et a valu à Bieber et Blanco une nomination aux Grammy Awards.