Le single à succès de BTS, Butter, atteint CETTE étape ; devient le 8ème MV à réaliser l’incroyable exploit

BTS feuilles de musique ARMÉE groove et les transcende dans un monde différent. Au cours des deux dernières années, BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont abandonné quelques singles anglais et BTS Le beurre est l’un d’eux. Le morceau énergique a été un énorme succès parmi les amateurs de musique pop. Et il vient de franchir une nouvelle étape récemment. Et avec ça, 8 des Garçons Bangtan‘ ont dépassé ce cap dans leur carrière. BTS ARMY, c’est ce que vous faites.

BTS Butter dépasse les 800 millions de vues sur MV

La chanson populaire de BTS, Butter, a maintenant dépassé les 800 millions de vues sur Instagram. Oui, tu l’as bien lu. 800M n’est pas un mince exploit. BTS ARMY aime tellement toutes les chansons des Bangtan Boys qu’ils ne peuvent pas arrêter de les diffuser. Parfois, pour faire des disques, les ARMY se mettent en streaming. C’est l’un des moyens des ARMYs de montrer leur amour pour les garçons. Le 25 août, Butter a dépassé les 800 millions de vues sur YouTube. Le beurre franchissant le cap fait l’objet de nombreuses discussions dans Nouvelles d’Hollywood.

Butter est le 8e MV à dépasser les 800 millions de vues

Butter est le huitième MV de la discographie globale de BTS à avoir réalisé cet incroyable exploit. Oui, tu l’as bien lu. Avant Butter, d’autres chansons de BTS ont dépassé les 800 millions de vues sur YouTube, notamment DNA, Boy With Luv, Fake Love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, Dynamite et Blood Sweat & Tears. Parmi ces chansons, DNA, IDOL, Dynamite, MIC Drop et Boy With Luv ont dépassé 1 milliard de vues sur YouTube. Soit dit en passant, le beurre de BTS se rapproche de 1B.

Pendant ce temps, BTS se concentre désormais sur sa discographie ou son talent artistique. Le rappeur BTS J-Hope alias Jung Hoseok a sorti son premier album solo Jack In The Box il y a quelques semaines, qui a été largement apprécié de tous. D’autre part, Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour un single intitulé Left And Right qui a été nominé aux VMA cette année pour Song of Summer. Les autres membres du BTS devraient publier leurs projets solo à tout moment.