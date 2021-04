Un singe a arraché le doigt d’un garçon de cinq ans lors d’une attaque choquante dans un zoo portugais.

Le jeune a été transporté d’urgence à l’hôpital après l’incident au zoo de Santo Inacio à Vila Nova de Gaia, près de Porto.

Le singe mordit le doigt de l’enfant et le tira du reste de sa main Crédits: Solarpix

L’incident a eu lieu au zoo de Santo Inacio à Vila Nova de Gaia près de Porto Crédits: Solarpix

Le jeune était avec sa famille et jouait près de la cage du singe vendredi matin, selon des informations locales.

On dit que le singe a mordu le doigt de l’enfant de cinq ans et l’a retiré du reste de sa main.

Un policier est entré dans la cage pour récupérer le doigt manquant avant que le garçon ne soit emmené à l’hôpital de Sao Joao.

Un porte-parole de la police GNR à Porto a confirmé que l’incident s’était produit vers 11 heures du matin et a déclaré que le singe avait arraché le doigt du jeune.

Des spécialistes de la chirurgie infantile et de la chirurgie plastique se trouveraient avec le garçon à l’hôpital de Sao Joao vendredi après-midi.

On ne sait pas encore si les médecins ont pu refixer le doigt du garçon.

Le zoo de Santo Inacio a déclaré dans un communiqué du zoo que l’incident s’était produit alors que le jeune nourrissait les arachides de singe «en violation flagrante des mesures de sécurité en place pour protéger le public».

Il a déclaré qu’il était en contact permanent avec la famille de l’enfant qu’il a décrit comme étant dans un état stable.

Le communiqué poursuit: «Les plans de sécurité des parcs zoologiques sont créés en tenant compte de la catégorie de risque de l’espèce, telle que la taille, la vitesse ou la morsure, mais aussi le type d’installation où il y a plusieurs avertissements qui alertent les visiteurs sur les mesures de sécurité. à suivre, à savoir ne pas nourrir ni toucher les animaux. »

« Tous les plans mis en œuvre visent à assurer, à tout moment, la sécurité des gardiens, des animaux et des visiteurs. »

Le zoo de Santo Inacio abrite 600 animaux, dont le tigre de l’amour et le lion asiatique.

Avant la pandémie de coronavirus, il accueillait environ 1,5 million de visiteurs par an.

Le zoo n’a rouvert que mardi après avoir été fermé pendant trois mois.

Le personnel du zoo a parlé le mois dernier du comportement de certaines des 200 espèces d’animaux du zoo qui avait changé pendant la fermeture du verrouillage.

La vétérinaire Carla Monteiro a admis que les animaux n’obtenaient pas assez d’interaction et dormaient davantage parce qu’il n’y avait pas de visiteurs.

Elle a déclaré: «Il y a un changement d’attitude et de comportement qui est perceptible dans les phases de transition, lorsque nous avons des visiteurs et que nous ne les avons plus, et lorsque nous recommençons à les avoir.»

Une enquête sur l’incident devrait être ouverte.

Il survient après qu’un chien de compagnie a été attaqué et mangé par une meute de loups après que son propriétaire l’ait accidentellement laissé tomber dans un enclos dans un zoo chinois lundi.

Le moment horrible a été capturé sur des séquences vidéo, montrant les animaux affamés mutilant le chien sans défense.

L’incident a eu lieu lundi à Wild Wolf Valley, près de Changi dans le nord du Xinjiang.