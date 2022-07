Le singe pèle la banane, nettoie les fibres filandreuses avant de la manger ; Internet impressionné

Les vidéos d’animaux ne perdront jamais leur popularité sur Internet car leur attrait est répandu et s’adresse à tous les groupes d’âge. Alors que certains se concentrent sur leurs bouffonneries mignonnes, certains mettent en avant leur quotient intellectuel qui est un régal à regarder. Une vidéo récente partagée par un profil Twitter nommé Tansu Yegen nous montre comment les singes utilisent leur intelligence dans une tâche aussi banale que de manger une banane.

Les singes sont connus pour être des créatures intelligentes, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que la créature la plus intelligente sur terre, les humains, aurait évolué à partir des primates. Selon un rapport publié dans The Mirror, les singes sont aussi intelligents que les tout-petits humains et peuvent comprendre des propriétés abstraites. La vidéo en question montre que les singes, comme les humains, ont des préférences lorsqu’ils mangent des bananes et n’aiment pas non plus les parties filandreuses de celles-ci.

Dans la vidéo, on voit un singe tenant une banane avec son petit à côté. Le singe fait preuve d’une intelligence impressionnante en épluchant complètement la banane et en prenant même le temps d’en extraire la fibre filandreuse. Le singe retire chaque morceau de fibre de la banane pelée et s’assure qu’elle est complètement propre et sans fibre, avant d’aller de l’avant et de la manger. Regardez la vidéo.



Les singes n’aiment pas non plus les morceaux filandreux sur les bananes😊 pic.twitter.com/FDGHyUsVuS — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 25 juillet 2022

La vidéo virale a été retweetée 1108 fois et aimée par 8269 personnes. Les utilisateurs ont été étonnés par l’intelligence du singe.

Les singes n’aiment pas non plus les morceaux filandreux sur les bananes😊 pic.twitter.com/FDGHyUsVuS — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 25 juillet 2022

Il est intéressant de noter que les singes sont les seules créatures autres que les humains qui mangent des bananes après avoir épluché la peau. Les singes et les humains ont jusqu’à 98 % de similarité dans leur ADN et ils ont des empreintes digitales comme nous. Avec un peu d’entraînement, ils sont capables de résoudre des énigmes et d’apprendre la langue des signes.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici