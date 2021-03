Il n’aime pas non plus être touché ou caressé par des inconnus et se comporter de manière extravagante s’il n’aime pas la personne. «Beaucoup de gens donnent de la nourriture à Godzilla, mais il ne mange que des gens qu’il aime. Il est très pointilleux et peut se mettre en colère s’il n’aime pas la personne », a-t-elle ajouté.

Les singes sauvages tels que les gibbons, les macaques, les langurs et les loris errent librement dans de nombreuses régions de Thaïlande et sont populaires auprès des touristes. La plupart des macaques les plus courants pèsent généralement environ 9 kg. Alors que Godzilla pèse désormais plus de 20 kilogrammes et fait malheureusement écho au même sort de feu « Oncle Fatty », qui pesait plus de 25 kilogrammes après s’être gavé de malbouffe de passants en Thaïlande en 2017.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy