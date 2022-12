Le simulateur de métro Subtransit Drive est maintenant disponible pour iPhone et iPad

Simulateur de métro Lecteur de sous-transit est arrivé sur le ‌App Store, apportant des graphismes réalistes et un gameplay immersif aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui relèvent le défi de conduire un système de métro métropolitain très fréquenté, face au stress de l’heure de pointe en tant que conducteur de train.

Développé par Wagon Software, Lecteur de sous-transit est un simulateur de conduite de train multiplateforme qui a été conçu pour permettre aux joueurs de découvrir tous les aspects de la conduite de trains dans un système de métro très fréquenté. Les systèmes de signalisation, de communication radio et de distribution d’énergie répondent tous à la façon dont les joueurs fonctionnent sur la ligne, donnant aux joueurs la possibilité d’apprendre les procédures de fonctionnement par eux-mêmes ou avec des amis.

Disponible gratuitement avec des achats intégrés payants pour un accès complet au jeu, Subtransit Drive donne accès à une physique réaliste et à une immersion que Wagon Software n’a “jamais” [been] déjà vu dans le genre. Le jeu propose du freeride, des sessions personnalisées, des défis, des réalisations, une progression des compétences, un système de support, etc., en mode solo ou multijoueur.

Le simulateur apporte des voitures et des intérieurs minutieusement détaillés, le trafic IA, une simulation complète grâce à la mise en œuvre de tous les systèmes d’ingénierie, et plus encore.

Subtransit Drive est disponible en précommande sur l’App Store ici.

Image: Logiciel de wagon