« Le simple fait d’être chrétien suffit à vous faire arrêter » en Iran : rapport du gouvernement britannique

l’Iran

Un nouveau rapport choquant du gouvernement britannique détaille que la persécution violente de la population minoritaire chrétienne se poursuit sans relâche en République islamique d’Iran.

“Le simple fait d’être chrétien suffit à vous faire arrêter” dans ce pays à majorité musulmane, note l’étude du Royaume-Uni sur les chrétiens et les chrétiens convertis en Iran. Le rapport indique que “de nombreuses arrestations auraient eu lieu lors de descentes de police lors de rassemblements religieux” et que “les chrétiens, en particulier les évangéliques et les convertis de l’islam, ont continué à subir des niveaux disproportionnés d’arrestations et de détentions”.

À la fin du mois dernier, le Royaume-Uni a publié son étude détaillant les mauvais traitements infligés aux chrétiens iraniensqui composent entre 500 000 et 800 000 personnes sur une population totale estimée à 86,7 millions en 2022. Le nombre de chrétiens iraniens pourrait dépasser 1 million, selon d’autres estimations, note l’étude.

Selon le rapport, 99,6% de la population iranienne s’identifie comme musulmane, l’Iran classifiant Twelver Ja’afari Shia Islam comme sa religion d’État.

L’IRAN A L’ÉGLISE À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE AU MONDE, MALGRÉ AUCUN BÂTIMENT – ET ELLE EST PRINCIPALEMENT DIRIGÉE PAR DES FEMMES : DOCUMENTAIRE

Lorsqu’on lui a demandé ce que les États-Unis et d’autres puissances mondiales pouvaient faire concernant la répression des chrétiens iraniens, Mansour Borji, un chrétien iranien qui est le directeur de l’ONG de liberté religieuse Article 18, a écrit dans un e-mail à Fox News Digital : “Nous croyons que le monde Les dirigeants peuvent jouer un rôle positif en aidant les communautés religieuses persécutées et en mettant fin à l’apartheid religieux en Iran.L’une des mesures efficaces que les gouvernements occidentaux peuvent prendre pour aider sont les sanctions visant les oligarques iraniens et leurs familles qui sont proches du régime, vivant à l’étranger, en bloquant leurs avoirs, en leur imposant des interdictions de voyager.”

Borji, qui s’est converti de l’islam au christianisme, a ajouté : “Beaucoup d’entre eux ont joué un rôle important dans la formation et la mise en œuvre des politiques discriminatoires et oppressives du régime islamique actuel. Ils peuvent également imposer des sanctions Magnitsky contre ceux qui sont impliqués dans des violations des droits de l’homme”.

En 2016, les États-Unis ont mis en œuvre une loi appelée “Les sanctions Magnistsky”, du nom du regretté lanceur d’alerte anti-corruption russe Sergei Magnitsky, pour punir les auteurs d’atteintes aux droits humains.

Interrogé sur le rapport du gouvernement britannique et sur ce qui peut être fait pour mettre fin à la persécution des chrétiens iraniens, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Nous appelons constamment à l’action contre les violations des droits de l’homme par l’Iran aux Nations Unies et dans d’autres forums multilatéraux. Nous coordonnons également étroitement avec les Alliés et les partenaires, y compris le Royaume-Uni, pour partager des informations sur les cibles potentielles de sanctions. Le Département d’État annonce régulièrement des sanctions contre les auteurs de ces violations et exhorte les partenaires partageant les mêmes idées à tenir les auteurs de violations responsables. Cependant, dans la pratique, nous n’annonçons pas ces actions à l’avance.”

L’IRAN PROXYS ENGAGÉ DANS LE “JIHAD INVISIBLE” CONTRE LES CHRÉTIENS AU MOYEN-ORIENT, AVERTIT LE RAPPORT

Selon le porte-parole du Département d’État américain, “Depuis 1999, les États-Unis désignent chaque année l’Iran comme un pays particulièrement préoccupant pour avoir commis ou toléré des” violations particulièrement graves de la liberté religieuse “. La désignation est basée sur des informations provenant de toutes les sources pertinentes, y compris le rapport annuel sur la liberté religieuse internationale.”

Cependant, les détracteurs de l’administration Biden soutiennent que la Maison Blanche donne la priorité à un accord nucléaire avec la République islamique, sur les droits de l’homme, et qu’il enrichira les coffres d’un régime totalitaire à Téhéran.

Selon l’expert iranien de la Fondation pour la défense des démocraties, Saeed Ghasseminejad, “le nouvel accord sur le nucléaire permettrait à Téhéran d’accéder à jusqu’à 275 milliards de dollars d’avantages financiers au cours de sa première année d’application et à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030”.

Les critiques vétérans de la République islamique affirment que l’argent de l’allègement des sanctions renforcera les appareils de répression nationaux et étrangers du régime des mollahs. Les administrations républicaines et démocrates ont toutes deux classé la République islamique d’Iran comme le pire État parrain du terrorisme au monde.

L’étude britannique de septembre a été publiée lors du déclenchement de manifestations généralisées contre l’existence de la République islamique en raison de la mort de la femme de 22 ans Mahsa Amini. La police des mœurs iranienne aurait assassiné Amini pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec un hijab.

LES PROTESTATIONS EN IRAN CONTRE LE RÉGIME ATTEIGNENT LE JOUR 40 ALORS QUE LES MANIFESTANTS ONT TIRE SUR LES FORCES DE SÉCURITÉ

Les exemples actuels des efforts de la République islamique pour affaiblir la foi chrétienne abondent. L’organisation Middle East Concern (MEC), qui défend la liberté religieuse des chrétiens au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a rapporté en août que deux chrétiens iraniens étaient emprisonnés dans la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran.

MEC a déclaré que Homayoun Zhaveh et sa femme, Sara Ahmadi, avaient été arrêtés le 13 août après des incarcérations précédentes pour avoir pratiqué leur foi chrétienne. En 2019, Zhaveh a passé un mois en prison et Sara a été emprisonnée pendant 67 jours où “elle a subi une pression psychologique extrême”, a écrit MEC. En 2020, le système judiciaire opaque du régime iranien a condamné Sara à 11 ans de prison « pour son rôle présumé dans la direction d’une église de maison et Zhaveh à deux ans pour appartenance à une église de maison », a déclaré MEC.

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse au ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran et à sa mission permanente auprès des Nations Unies.

Vendredi, le pasteur iranien Hekmat Salimi, sa femme Shirini et leur fille Sama ont quitté la Turquie pour obtenir l’asile aux États-Unis. Selon une déclaration du Bureau anglican pour les affaires gouvernementales et internationales, “Un ministre anglican qui a fui l’Iran il y a six ans en raison du harcèlement constant des agents du renseignement et de multiples arrestations a obtenu sa liberté alors que les États-Unis approuvent une demande d’urgence pour déplacer la famille de Turquie, où ils vivent cachés. »