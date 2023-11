Le simple fait de rester debout ou de dormir est meilleur pour la santé cardiaque que de s’asseoir, selon une nouvelle étude

Même les activités telles que rester debout ou dormir étaient meilleures qu’un comportement sédentaire, selon une nouvelle étude.

Remplacer la position assise par seulement quelques minutes d’exercice modéré par jour peut améliorer votre santé cardiaque, selon une nouvelle étude qui a révélé que même des activités légères comme rester debout ou dormir étaient meilleures qu’un comportement sédentaire.

Publié dans le Journal européen du cœurla recherche a examiné l’impact de différents mouvements sur la santé cardiaque au cours de la journée.

« Il est déjà bien connu qu’être plus actif est bon pour la santé cardiaque. Notre étude ajoute une perspective unique en considérant l’ensemble de la journée de 24 heures et fournit de nouvelles informations sur une hiérarchie de comportements quotidiens », Dr Jo Blodgett, premier auteur de l’étude et chercheur à l’Institut du sport de l’University College London (UCL). , Exercice et Santé, a déclaré à Euronews Next.

“La meilleure activité que vous puissiez faire pour votre cœur est une activité modérée à vigoureuse, suivie d’un trio d’activités quotidiennes courantes : une activité plus légère, rester debout et dormir, le comportement sédentaire étant le plus nocif”, a-t-elle ajouté.

Des chercheurs de l’UCL et de l’Université de Sydney ont analysé les données de six études portant sur plus de 15 000 participants de cinq pays. Les participants portaient un appareil sur la cuisse pour mesurer leur activité tout au long de la journée.

Selon l’étude, une activité modérée à vigoureuse est celle qui présente le plus de bienfaits pour la santé cardiaque, avec seulement cinq minutes ayant un effet notable.

Viennent ensuite une activité d’intensité légère, puis une position debout et endormie par rapport à une position assise. Toutefois, plus l’intensité de l’activité est faible, plus il faut de temps pour qu’elle produise un bénéfice.

Blodgett a déclaré, par exemple, qu’il y avait des avantages évidents à remplacer la position assise par le sommeil sur l’IMC et le tour de taille, mais des effets négligeables sur le cholestérol, les triglycérides (un type de graisse) ou la glycémie.

“Nous pensons que les avantages du sommeil par rapport à la position assise pour la santé cardiaque résultent principalement de l’impact négatif de la position assise sur l’obésité en raison d’autres facteurs indirects qui conduisent à une prise de poids. [such as] grignoter en regardant la télévision », a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, remplacer 30 minutes d’activité physique assise, debout, endormie ou légère par une activité physique modérée à vigoureuse a entraîné une réduction de l’indice de masse corporelle (IMC), ont découvert les chercheurs.

Une plus grande proportion de temps passé assis était associée à un IMC plus élevé.

Les chercheurs ont mis en évidence certaines « interventions basées sur l’occupation » prometteuses, telles que l’utilisation d’un bureau debout ou des déplacements actifs comme le vélo pour se rendre au travail.

“Notre étude souligne que le remplacement d’un comportement sédentaire par tout autre comportement peut être bénéfique”, a déclaré Blodgett.

« Les activités de plus haute intensité – comme la course à pied ou le vélo – sont optimales, mais si cela n’est pas possible, des avantages peuvent encore être obtenus en remplaçant le comportement sédentaire par des activités plus légères comme marcher, bouger, rester debout ou même se coucher un peu plus tôt ».

L’activité physique réduit le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral

Les personnes les moins actives ont tiré le plus grand bénéfice d’un changement de comportement.

“Nous savons déjà que l’exercice peut avoir de réels avantages pour votre santé cardiovasculaire et cette recherche encourageante montre que de petits ajustements à votre routine quotidienne pourraient réduire vos risques de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral”, a déclaré James Leiper, directeur médical associé de l’université britannique. Heart Foundation, qui a financé la recherche.

“Cette étude montre que remplacer ne serait-ce que quelques minutes de position assise par quelques minutes d’activité modérée peut améliorer votre IMC, votre cholestérol, votre tour de taille et avoir de nombreux autres avantages physiques”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Bien que l’étude n’ait pas prouvé de lien de causalité entre l’activité et la santé cardiaque, elle s’ajoute aux recherches croissantes liant l’activité physique à l’amélioration de la santé cardiovasculaire.

Une autre étude de l’Université de Sydney publiée en juillet a révélé que seulement 4,5 minutes d’activité physique intense chaque jour pourraient contribuer à réduire le risque de certains cancers.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande actuellement au moins 150 minutes par semaine d’activité d’intensité modérée ou au moins 75 minutes par semaine d’activité d’intensité vigoureuse.

Les maladies cardiovasculaires, telles que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont actuellement la principale cause de décès dans le monde, entraînant environ 17,9 millions de décès par an.

Les facteurs de risque comprennent une mauvaise alimentation, l’inactivité physique, le tabagisme et la consommation nocive d’alcool, selon l’OMS.

Les chercheurs ont déclaré que cette nouvelle étude peut aider à examiner une gamme de comportements afin de fournir aux personnes des recommandations personnalisées pour devenir plus actives.