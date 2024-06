Le simple fait de regarder le monde naturel peut améliorer le bien-être

Bien que la plupart d’entre nous reconnaissent que la nature profite à la psyché et à l’âme humaines, nous ne savons pas vraiment ce qui, précisément, est si bénéfique dans la nature.

Arbre sauvage dans la nature. (Crédit : Vanja Terzic / Creative Commons CC0 1.0 Domaine public universel … [+] Dévouement.) Vanja Terzic via une licence Creative Commons

J’ai partagé un certain nombre d’études scientifiques sur les bienfaits de la nature et sur la manière dont l’environnement naturel a des effets bénéfiques (par exemple, lisez-en davantage ici, ici, ici et ici) — et cela est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Bien que la plupart d’entre nous reconnaissent que la nature profite à la psyché et à l’âme humaines, nous ne savons pas vraiment ce qui, précisément, est si bénéfique dans la nature. Est-ce les oiseaux ? Les fleurs? Les abeilles et les papillons ? La verdure ?

Une nouvelle étude menée par une équipe basée à Université de Bangor et Technion-Institut de technologie d’Israël a cherché à identifier spécifiquement quels éléments naturels sont bénéfiques aux citadins. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé une technologie de suivi oculaire pour enregistrer l’attention visuelle de leurs volontaires sur les éléments naturels et artificiels dans les zones urbaines et ont évalué l’impact de ce que les volontaires ont vu sur leur bien-être.

Les chercheurs ont recruté 117 citadins pour effectuer une promenade urbaine de 45 minutes, ressemblant à un trajet typique, tout en portant des lunettes de suivi oculaire. Les chercheurs ont également mesuré la cognition, l’affect (humeur), l’anxiété et le pouvoir réparateur perçu avant et après la marche.

Les volontaires de l’étude ont été invités à concentrer leur regard sur les arbres, les plantes, les pelouses et les fleurs (éléments verts), les structures artificielles (éléments gris) ou un mélange des deux, et les chercheurs ont analysé leurs mouvements oculaires pour comprendre le lien entre l’attention visuelle et mesures de bien-être.

Carte thermique des données de suivi oculaire pour les participants à l’étude. (est ce que je :10.1002/pan3.10648) est ce que je:10.1002/pan3.10648

« Nous avons constaté que les individus qui étaient guidés pour diriger leur regard plus fréquemment vers les éléments verts rapportaient une réduction significative de leur anxiété, les arbres montrant l’effet positif le plus substantiel », a rapporté l’auteur principal de l’étude, la scientifique environnementale Whitney Fleming, chargée de cours en Human Géographie à l’Université de Bangor.

Cette méthodologie unique de suivi oculaire a révélé que l’attention portée par un volontaire à la nature était associée à des améliorations de divers paramètres de santé mentale, notamment une réduction des niveaux d’anxiété et un sentiment accru de réparateur.

« L’étude met en évidence un lien étroit entre l’observation des éléments verts, en particulier des arbres, et une augmentation du pouvoir réparateur perçu, ce qui suggère que même de brèves interactions avec la nature peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale », a noté le Dr Fleming.

Cette étude présente encore plus de données aux urbanistes. Cela suggère que l’intégration de davantage d’éléments naturels – en particulier d’arbres – dans les paysages urbains pourrait jouer un rôle crucial dans l’amélioration du bien-être mental des citadins. De plus, la création d’espaces urbains avec des éléments naturels importants pourrait encourager les gens à s’impliquer dans la nature au cours de leurs activités quotidiennes et pourrait ainsi potentiellement réduire la charge mentale des résidents de la ville.

Bien que la technologie de suivi oculaire utilisée dans cette étude ait rencontré certaines limites, elle a néanmoins fourni suffisamment d’informations pratiques pour être utile. Bien entendu, les études futures devraient affiner ces données et explorer également d’autres interactions sensorielles avec la nature. Par exemple, le chant des oiseaux est-il particulièrement bénéfique ? ou l’odeur des fleurs ?

Néanmoins, cette étude constitue une première étape pour fournir des informations intéressantes et pratiques sur la manière dont les villes peuvent soutenir l’amélioration du bien-être mental et physique des résidents urbains.

Source:

Whitney Fleming, Brian Rizowy et Assaf Shwartz (2024). Le regard sur la nature : une expérience de suivi oculaire révèle les bienfaits en matière de bien-être découlant de l’attention visuelle dirigée vers les éléments de la nature, Les gens et la nature | est ce que je:10.1002/pan3.10648

© Droit d’auteur par GrrlScientifique | hébergé par Forbes | LienTr.ee

Réseaux sociaux : Ciel bleu | ContreSocial | Gab | LinkedIn | Science des mastodontes | Bec verseur | Sous-pile | Sujets | Tribel | Tumblr | Twitter