Le silo du port de Beyrouth qui couve risque de s’effondrer au milieu d’un incendie

BEYROUTH – Le Premier ministre libanais a averti vendredi que la ruine d’un énorme silo à grains risquait un effondrement total en raison d’un incendie en cours qui se propage au milieu de la chaleur estivale au port de Beyrouth où une explosion dévastatrice il y a deux ans a ravagé la ville méditerranéenne. Un incendie dans la structure couve depuis deux semaines en raison de la fermentation de 800 tonnes de céréales à l’intérieur par temps chaud. Le gouvernement a déclaré que l’incendie s’était étendu après que les flammes aient atteint les câbles électriques à proximité.

L’incendie et la vue dramatique du silo fumant et partiellement noirci ravivent des souvenirs et, dans certains cas, des traumatismes pour les survivants de la gigantesque explosion qui a ravagé le port il y a deux ans. Les experts disent qu’une partie de la structure penche et risque de basculer.

Le Premier ministre Najib Mikati, qui supervise un gouvernement intérimaire, a ordonné aux pompiers et volontaires de la défense civile de se retirer vendredi pour leur sécurité. Le volontaire de la Défense civile, Youssef Mallah, a déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient toujours au port, mais qu’ils avaient reçu l’ordre de rester loin du silo.

L’explosion d’août 2020 a été causée par des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, un matériau hautement explosif utilisé dans les engrais, qui avait été mal stocké pendant des années dans l’entrepôt du port.

La haute structure a résisté à la force, protégeant efficacement la partie ouest de Beyrouth de l’explosion qui a tué plus de 200 personnes, en a blessé plus de 6 000 et a gravement endommagé des quartiers entiers.

Le gouvernement a déclaré que les experts avaient averti que tenter d’éteindre le feu avec de l’eau pourrait l’aggraver en raison de l’humidité, mais le ministre de l’Intérieur a ordonné jeudi aux pompiers d’essayer de contenir le feu avec de l’eau quand même. Au cours du week-end, l’armée libanaise a envoyé un hélicoptère pour tenter également d’éteindre le feu avec de l’eau.

Un autre ministre a averti la semaine dernière que la situation au port était « délicate et compliquée », et a mis en garde contre un effondrement.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a déclaré que le bloc nord du silo était “sur la voie d’un échec catastrophique” et qu’un effondrement était inévitable à ce stade. Il a déclaré à l’AP que le feu de céréales ne pouvait pas être éteint par l’eau, ce qui alimente en fait le processus de fermentation et peut faire basculer le silo plus rapidement.

Durand, qui est basé en Suisse, surveille le silo depuis deux ans via des capteurs et envoie des avertissements au gouvernement. Le silo qui s’inclinait à pas plus de 0,5 millimètre par jour il y a deux semaines se déplace maintenant à une “vitesse de croisière” de 2 millimètres par heure, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, le gouvernement libanais a décidé de démolir le silo, mais a été contraint de suspendre la décision suite aux protestations des familles des victimes et des survivants de l’explosion, qui n’ont pas encore vu la justice rendue. Ils soutiennent que le silo peut contenir des preuves utiles pour une enquête judiciaire. Certains disent également que le silo devrait être un mémorial pour l’incident tragique.

L’enquête judiciaire a révélé que divers responsables gouvernementaux étaient au courant de la substance dangereuse qui était stockée au port depuis des années, mais n’ont pris aucune mesure significative pour l’enlever ou s’en débarrasser. Aucun responsable n’a encore été condamné.