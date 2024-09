Le Silky Fine Mist de Panasonic pulvérise les écrans dans l’air

Panasonic l’appelle « Silky Fine Mist » et l’entreprise le vend principalement comme un moyen de lutter contre la chaleur. L’entreprise affirme ses buses utilisent une combinaison d’eau sous pression et d’air comprimé pour pulvériser une brume si fine (de six à dix microns) qu’elle ne semble pas humide au toucher. Panasonic déclare le système a été adopté par « les gares et les installations publiques dans tout le pays » au Japon depuis ses débuts en 2019.