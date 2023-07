Le silence totalitaire des banques qui se débarrassent de leurs clients est une atteinte à la liberté d’expression

IMAGINEZ que vous vous réveillez pour découvrir que votre banque vous a exclu, votre chèque de paie est gelé, aucun prêt du distributeur automatique de billets.

Aucune autre banque ne prendra votre coutume. Et ils ne vous diront pas pourquoi.

Même les mendiants dans la rue acceptent les cartes de débit de nos jours

Comment payez-vous votre abonnement Sky ou Virgin ? Votre hypothèque? Pension alimentaire?

C’était quelque chose que tu as dit ? Avez-vous provoqué la poigne de fer de la censure éveillée en exprimant un point de vue sur, par exemple, le net zéro, la gay pride, le Brexit, les vaccins Covid ou les 101 choix de genre ?

Ne demandez pas. Ils ne le diront pas.

Même Nigel Farage, un nom familier avec du muscle médiatique, ne peut pas savoir pourquoi il a été largué après une vie avec la banque Coutts, une filiale de NatWest détenue à moitié par les contribuables – alias ses clients.

Un tel silence totalitaire est un affront à la liberté d’expression, fondement d’une démocratie qui fonctionne.

C’est un marteau de forgeron manié uniquement par la gauche.

Et cela soulève des questions sur la manière dont un gouvernement travailliste dirigé par la gauche dirigerait la Grande-Bretagne.

Le « tribunal kangourou » d’Harriet Harman était-il un signe avant-coureur ?

Si vous faites partie des milliers de petites victimes dont les comptes ont été fermés sans explication, vous faites face à un cauchemar autoritaire.

Vous devez passer rapidement des transactions en ligne fluides à reconnaissance faciale au cash-and-carry sous le matelas.

Vous êtes probablement annulé pour quelque chose que vous avez dit et qui n’est absolument pas l’affaire de votre directeur de banque censuré.

L’ancien dirigeant de l’Ukip Farage, par exemple, pourrait payer le prix du Brexit ou de ses opinions sur l’immigration illégale de masse.

Ou prendre des frais de comparution à Russia Today – des années avant la guerre en Ukraine ont fait de Poutine un paria mondial.

Il pourrait même s’agir d’un cas de « recul préventif » de la part des patrons de banque, terrifiés par les règles américaines draconiennes en matière de blanchiment d’argent.

Il a demandé. Coutts ne lui dira rien. Il n’a aucun moyen de le forcer à s’expliquer. La banque lui a simplement donné deux mois pour s’en sortir.

Censure flagrante

NatWest est en tête de liste des plaintes adressées au chien de garde bancaire, mais ce n’est pas le seul.

Le vicaire Richard Fothergill a été largué par la Yorkshire Building Society après lui avoir écrit sur le «transgendérisme» sur le site Web de YBS.

« Je sais que la culture d’annulation existe et c’est ma première expérience directe », dit-il.

« Je ne voudrais pas que cette intimidation arrive à quelqu’un d’autre.

« Je pense qu’ils devraient se concentrer sur la gestion de l’argent, au lieu de promouvoir l’idéologie LGBT. »

YBS refuse de discuter de l’affaire mais admet qu’il ferme les comptes des clients pour comportement « grossier » ou « discriminatoire ».

Le militant de la liberté d’expression Toby Young est une victime rare qui a affronté les intimidateurs de Big Tech et a gagné.

L’année dernière, son journal Free Speech Union et Daily Skeptic ont été exclus par le géant des paiements en ligne PayPal pour avoir « violé la politique d’utilisation acceptable ». PayPal a refusé de dire comment.

Le «crime de pensée» de Young était peut-être de soulever des doutes sur des problèmes de gauche tels que la fermeture des écoles pendant le verrouillage, le net zéro ou les pronoms de genre. Il a demandé. Il ne dirait pas.

Folie de gauche

Heureusement, lorsque cette histoire a éclaté, Young avait un fan club à gorge déployée de députés conservateurs, de ministres, de pairs et de journaux qui ont exprimé leur indignation face à une censure aussi flagrante.

« Comme si souvent avec ces mastodontes de la Silicon Valley, il est impossible de leur demander des comptes », a déclaré Young.

« J’ai réussi à faire appel de la décision, non pas via PayPal, mais dans les médias nationaux et au Parlement britannique. »

En quelques jours, PayPal avait rétabli les comptes.

Mais c’était à l’automne dernier, lorsque les conservateurs disposaient d’une large majorité et d’une chance de remporter un quatrième mandat record.

Il n’y a pas la moindre chance que Sir Keir Starmer, l’ancien procureur d’État qui a tenté d’emprisonner 21 journalistes innocents du Sun pour avoir écrit la vérité, se batte pour la Free Speech Union.

Ces jours sont révolus.

Les travaillistes pourraient bientôt partager le pouvoir avec les Lib Dems, dont l’ancien chef est Nick Clegg, patron mondial de Meta, l’un des géants de la Silicon Valley célèbre pour avoir bâillonné le Great UnWoke.

Nous courrons tous le risque d’oser remettre en question la folie des gauchers.

La dernière chose que Rishi Sunak doit faire avant d’éteindre les lumières est de forcer les banques sans visage et les « béhémoths » de la Big Tech à sortir de leur cachette et à justifier leur comportement méprisable.