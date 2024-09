Le silence radio de Jason Kelce suscite des rumeurs de fiançailles entre Swift et Kelce

Parfois, ce n’est pas ce que l’on dit qui peut faire réfléchir les gens, mais ce que l’on ne dit pas. C’est ce qu’a appris Jason Kelce, le frère aîné de Travis Kelce, après avoir oublié de corriger un animateur radio sur un détail important alors qu’il parlait de la petite amie de son frère, Taylor Swift.

Le centre des Philadelphia Eagles a fait une apparition sur le 94WIP de la ville Émission matinale avec DeCamara et Ritchie sur Le 12 septembre, il parlait du début de la saison de la NFL. Naturellement, Swift a été évoqué.

« Jason, ta future belle-sœur a remporté de nombreuses victoires hier soir avec le [Video Music Awards] », a déclaré l’un des animateurs au cours de la conversation. Et Jason a continué la conversation sans rien dire à propos du titre de SIL.

Bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles les deux hommes envisageraient de se fiancer (Swift aurait même pensé à quelqu’un comme demoiselle d’honneur et à un contrat de mariage en préparation), il n’y a toujours pas de cierge magique à l’annulaire gauche de Swift. Aux VMA le 11 septembre, elle a remercié Travis d’être « amusant et magique » et de l’avoir appelé son « petit ami ».

Mais les VMA ont été une grande victoire pour Swift, qui a remporté un total de sept trophées et battu le record de Beyoncé de 24 victoires en tant qu’artiste solo. Certains fans commencent à penser que le fait que Jason n’ait pas corrigé le terme « future belle-sœur » – ce qui suggérerait que les deux étaient officiellement fiancés – a amené certaines personnes à se demander si Travis n’a finalement pas posé la question quelque temps après la cérémonie de remise des prix.

Bien sûr, Jason n’a eu que des éloges pour le nouvel album primé de Swift. « Tout cela, évidemment, est très, très mérité », a-t-il déclaré. « Elle est tellement talentueuse que c’est ridicule, pas seulement en tant que chanteuse, compositrice, mais aussi en termes de production, elle est tellement impliquée dans chaque facette de l’album », a-t-il poursuivi, selon Courrier quotidien.

« Ce qui est impressionnant chez elle, c’est qu’elle a une telle maîtrise de soi », a-t-il ajouté. « Elle est tellement impliquée dans tout ça. Beaucoup de ces gars-là, encore une fois, étaient de grands artistes – et c’est ce qu’est la profession – mais quand vous pouvez être à la fois un grand artiste, un grand manager d’entreprise et un grand producteur, quand vous portez tous ces chapeaux, c’est tout simplement remarquable pour moi. »

Que Jason ait ou non accidentellement laissé échapper quelque chose en ne corrigeant pas un terme apparemment anodin, il ne semble pas que les Swifties le sauront de sitôt, car Swift aurait demandé à Travis de garder une plus grande partie de leur relation privée.

