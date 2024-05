Le silence autour des blessures causées par le vaccin Covid

Le Canada a un programme de soutien aux blessures causées par les vaccins qui a versé plus de 11 millions de dollars canadiens aux demandeurs ; Ross Wightman a été parmi ses premiers récipiendaires. Cette semaine sur Deconstructed, Wightman partage son histoire avec Ryan Grim. Quelques jours après avoir reçu un vaccin AstraZeneca Covid-19 en 2021, Wightman a commencé à ressentir des douleurs comme il n’en avait jamais ressenti auparavant. On lui a finalement diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare qui affecte les nerfs du corps. Grim et Wightman parlent de son parcours et de son réseau de soutien, et de l’opportunité de nouveaux rapport du New York Times sur les personnes qui ont subi des effets secondaires des vaccins Covid signale un changement d’attention sérieuse des médias vers les préoccupations.

Transcription à venir.