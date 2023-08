L’énorme enseigne au néon avait suscité des plaintes de la part des voisins et des responsables de la ville

L’enseigne controversée au néon « X » a été retirée du toit de l’ancien siège social de Twitter, ont confirmé lundi plusieurs témoins oculaires sur la plate-forme nouvellement rebaptisée du PDG Elon Musk.

Des photos d’ouvriers du bâtiment démontant le panneau ont été publiées sur la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter, bien que l’entreprise n’ait pas encore publié de déclaration publique et que le propre compte de Musk montrait toujours le panneau rayonnant du toit du bâtiment, à la fois son tweet épinglé et son arrière-plan de profil comme du lundi soir.

La ville de San Francisco a porté plainte et lancé une enquête après l’installation du panneau vendredi, expliquant que l’installation de panneaux au-dessus des bâtiments nécessite un permis. Les voisins se sont ensuite plaints alors que le panneau scintillait et projetait sa lumière vive dans le bâtiment résidentiel de l’autre côté de la rue, illuminant la zone. « comme s’il faisait jour » selon un locataire en colère.

🚨#RUPTURE: Le grand panneau 𝕏 du siège de X a été supprimé. 📌#SanFrancisco | #Californie Le grand et lumineux logo « 𝕏 » qui se trouvait au-dessus du siège social de San Francisco de la société anciennement connue sous le nom de Twitter a été retiré. L’extravagant signe « X » d’Elon Musk… pic.twitter.com/Nl20gKjevw — SIR MAEJOR – L’AMÉRIQUE D’ABORD 🇺🇸 (@REALSIRMAEJOR) 31 juillet 2023

La police avait précédemment tenté d’intervenir alors que les travailleurs retiraient le logo Twitter et l’oiseau bleu de l’extérieur du bâtiment lundi dernier, affirmant à nouveau qu’ils n’avaient pas de permis pour fermer la rue, mais les autorités ont reconnu plus tard qu’aucun crime n’avait été commis et que le retrait du panneau était « pas une affaire de police. »

Notre QG à San Francisco ce soir pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz – Elon Musk (@elonmusk) 29 juillet 2023

Alors que la police protégeait le signe Twitter, le crime à San Francisco est devenu une sorte de punch line – un journaliste de CNN envoyé pour documenter le phénomène en mars s’est fait voler la vitre de sa voiture de location, ses sacs et son passeport alors qu’elle interviewait le nouveau -superviseur élu du Sunset District de la ville. Plusieurs grandes chaînes de vente au détail ont quitté la ville, notamment Whole Foods, Nordstrom et Saks off Fifth, beaucoup citant explicitement les conditions dangereuses.

Musk, cependant, s’est engagé à maintenir le siège social de X Corp à San Francisco malgré le « spirale funeste » la ville est entrée, révélant samedi que « beaucoup ont offert de riches incitations à X (fka Twitter) pour déplacer son QG » autre part.

Alors que Twitter est officiellement devenu X Corp sur papier en avril, la société n’a adopté le logo X que la semaine dernière après que Musk a organisé un concours informel parmi ses abonnés pour le concevoir, promettant que « Bientôt nous ferons nos adieux à la marque twitter et, petit à petit, à tous les oiseaux » dans un tweet dimanche dernier.

La décision a encore divisé les opinions sur l’avenir de la plate-forme qu’il a achetée pour 44 milliards de dollars l’année dernière, certains estimant que la suppression de ce qui était autrefois appelé sur son site Web « notre atout le plus reconnaissable » a condamné X Corp à la non-pertinence. Musk, désireux de réorganiser le réseau social en un « tout l’application » le long des lignes de WeChat de la Chine, a déclaré le changement de logo « aurait dû être fait il y a longtemps.