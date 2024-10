Le signe révélateur qui signifie que je sais TOUJOURS si un ami célèbre est sur Ozempic, révèle VANESSA FELTZ

C’est le soulagement colossal que je reconnais, comme être en liberté conditionnelle après une période en prison. Tant de copines – certaines célèbres, d’autres non – l’ont exprimé. Nous nous retrouvons pour un café ou un déjeuner et ils sont superbes. Aucun secret sur pourquoi.

Je n’adhère pas à l’idée selon laquelle les femmes, même celles qui sont aux yeux du public, essaient de le cacher ; la plupart du temps, ils ont hâte de vous le dire. «Je suis sous Ozempic», disent-ils. Ou Wegovy. Ou Mounjaro.

Quoi qu’ils injectent dans leurs cuisses (qui rétrécissent), cela fait des miracles, pas seulement parce qu’ils le sont soudainement – ​​enfin ! – minces, mais parce qu’ils ont reçu quelque chose de plus précieux : la liberté. Ils ont échappé à ce cycle sans fin de pensées destructrices, n’étant plus obsédés par ce qu’ils ont mangé hier ou par ce qu’ils pourraient manger demain.

Enfin, ils peuvent se concentrer sur l’amour, l’amitié, la carrière, s’inquiéter de l’univers, de la vie elle-même – tout sauf s’enliser dans cet horrible gouffre du dégoût de soi. Ils n’ont pas besoin de se sentir coupables, de s’excuser ou de s’inquiéter de la quantité de gâteau qu’ils ont mangée alors qu’ils en prenaient juste une tranche pour « égaliser ».

Vanessa Feltz est désormais plus heureuse dans son corps, mais il lui a fallu des décennies de tourments et deux opérations, la dernière étant un pontage gastrique qui l’empêchait physiquement de trop manger.

Ils ont trouvé le Saint Graal. Je suis vraiment ravi pour eux, et seulement un tout petit peu envieux.

Je suis moi-même arrivé au même endroit – l’endroit où ma taille, ou ce que je mets dans ma bouche, n’était pas la chose à laquelle je pensais le premier le matin – mais seulement après des décennies de tourments et deux opérations, la dernière étant un pontage gastrique. ce qui m’empêchait physiquement de trop manger.

La première opération en 2010 consistait à insérer un anneau gastrique, qui a ensuite dû être retiré par une intervention chirurgicale supplémentaire lorsqu’il s’est enfoncé dans mon foie. (Ironiquement, le seul aliment qui glissait facilement avec le bracelet était la mousse au chocolat, ce qui allait à l’encontre du but recherché.)

Depuis que j’ai subi le pontage, une procédure où l’estomac est agrafé pour que la nourriture le contourne, en 2019, j’ai une taille 12 à 14 et – plus important encore – libre de la culpabilité et de l’auto-récrimination qui étaient une si grande partie de ma vie d’avant. L’opération a brisé pour moi le cycle de la dépendance alimentaire d’une manière que rien d’autre n’avait pu faire.

Imaginez si Ozempic avait existé à l’époque – une époque où j’étais à la télévision tous les jours. Les années d’enfer que j’aurais pu effacer. L’aurais-je pris ? Bien sûr que je le ferais.

Je sais que c’est à ce moment-là qu’on pourrait s’attendre à ce que je dise que les femmes ne devraient pas être obsédées par l’atteinte du poids idéal, que nous devrions nous aimer quelle que soit notre taille. Mais quand on vous donne le sentiment d’être un échec parce que vous n’êtes pas assez mince, c’est une chose difficile à réaliser.

Certes, j’entre dans le débat Ozempic avec mon propre bagage. J’avais à peine 20 ans lorsque ma mère pensait avoir trouvé son propre Graal en matière de perte de poids, en achetant des amphétamines chez son coiffeur et en me les transmettant.

Ozempic est devenu un engouement parmi les célébrités hollywoodiennes et ceux qui luttent contre leur poids – aidant les gens à perdre du poids rapidement et facilement.

C’étaient les Wegovy de cette époque, mais addictifs et bien plus dangereux. Les kilos se sont évaporés. Des morceaux de squelette étaient visibles sous ma peau. Je n’étais pas seulement mince, mais décharnée, et j’adorais ça, tout comme ma mère. Elle a donné un pourboire au coiffeur et lui a dit : « Donne-nous-en plus, chérie. » Les effets secondaires étaient horribles.

Tout s’accélère sur Speed, comme on appelle les amphétamines. Lors de mes examens à Cambridge, les copies d’examen étaient floues et mon haleine sentait le dissolvant pour vernis à ongles. L’idée de manger me faisait vomir, je n’arrivais pas à dormir et mon cœur battait à tout rompre.

Je n’ai pas pris ces petites pilules jaunes longtemps. Je ne saurai jamais s’ils m’ont fait du mal de façon permanente, mais je crois que le cycle de régime qu’ils m’ont lancé a gâché mon métabolisme pour toujours.

Le drame, c’est que je n’en avais pas besoin à ce moment-là. Mesurant tout au plus 12 ans, j’étais une petite fille maigre, une mangeuse difficile qui ne touchait ni au fromage ni à la génoise et dont la mère versait des poires en conserve sur des côtelettes d’agneau pour m’inciter à les manger.

J’étais mince jusqu’à la puberté, à l’âge de huit ans, ce qui était surprenant pour mes parents. Ma mère m’a emmené chez le médecin pour lui demander si le gonflement de ce qu’elle appelait ma « région thoracique » pouvait être un cancer. Elle a été horrifiée de découvrir que j’étais simplement l’un des premiers développeurs.

J’ai certainement développé un problème de poids. J’ai l’impression que c’était un cadeau de Mère, enveloppé dans un gros ruban rose. Sa propre mère la trouvait « bien rembourrée » et la comparait à un canapé, déclarant « pas de tarte aux pommes pour toi ce soir » sous prétexte qu’une grosse fille ne trouverait jamais de mari.

Ma mère a emboîté le pas. Lorsqu’elle m’a mis au régime pour la première fois – à l’âge de neuf ans – je ne pense vraiment pas qu’elle ait été méchante. Elle voulait me protéger de la stigmatisation, et être grosse était une stigmatisation.

Le fait est que je ne pense pas que j’étais destiné à avoir des problèmes de poids, pas jusqu’à ce qu’elle et mon père – et ils étaient unis – aient commencé à restreindre ce que je mangeais.

Leur dîner serait une soupe avec du kreplach, du kneidlach et du lokshen (wontons, raviolis et nouilles), le mien serait un demi pamplemousse.

Étais-je alors obsédé par la nourriture ?

Bien sûr, parce que j’avais faim ! Quand j’étais libre de manger, je me moquais de tout car je ne savais jamais quand mon prochain repas arriverait.

À la fin de mon premier semestre à l’université, ma mère ne m’a pas dit « bienvenue à la maison », mais « dois-je vous inviter ? Tu es un gros ballon de plage gonflé. Les réalisations professionnelles n’ont jamais vraiment compensé la déception que mes parents ont exprimée à propos de mon poids.

«Tu pourrais être si jolie. Pourquoi est-ce que tu te fais ça ? disait ma mère. Lorsque j’ai créé ma propre émission de télévision en 1994, des photos officielles de relations publiques ont été prises. Mes parents ont appelé pour dire que j’avais l’air énorme dedans. Je suis allé à la boulangerie pour un beignet d’urgence.

Le sentiment d’être observé pendant que je mangeais et jugé était une constante. Au cours de mes années aux yeux du public, j’ai été aussi grand qu’une taille 22 et aussi petit qu’une taille 10 – chaque étape du cycle yo-yo étant sujette à débat et à commentaires.

Il n’est pas étonnant que toutes les célébrités « plus grandes » semblent avoir diminué ces jours-ci, compte tenu de l’intensité de cet examen minutieux. Ils sont tous sur Ozempic – ou semblent l’être. Et je ne leur en veux pas.

Voir de parfaits inconnus crier depuis les bus « ne mange pas ça, V », même si je ne mangeais qu’une pomme, était blessant. Un jour, une femme est venue me voir à Waitrose et m’a dit : « Pas étonnant que votre mari vous ait quitté. »

« Au cours de mes années aux yeux du public, j’ai été aussi grande qu’une taille 22 et aussi petite qu’une taille 10 – chaque étape du cycle yo-yo étant sujette à débat et à commentaires », écrit Vanessa.

Bien sûr, j’ai essayé de perdre du poids. Parfois, j’ai vaillamment réussi, comme en 2002, 2004, 2007 et 2009. Vous voyez le modèle ? Je perdrais plusieurs pierres, au point de pouvoir entrer dans un magasin de vêtements « normal » et acheter des jeans. Tout le monde disait : « Tu es superbe ! Bravo », et je me sentirais au sommet du monde.

Mais avec le temps – et cela m’a semblé cinq minutes – mon vrai moi, celui qui luttait contre la dépendance, avec un trouble de l’alimentation (appelez ça comme vous voulez), se réveillerait et j’empilerais tout cela.

Je n’ai jamais réussi à le résoudre moi-même. J’ai échoué. J’ai récemment écrit mon autobiographie et j’ai donc été obligé de faire le calcul. Je pense qu’entre 1994 et 2019, j’étais constamment au régime. Cela fait 25 ans.

Tous ces efforts, toute cette haine de soi, tous ces articles de magazines blessants dans lesquels j’ai été photographié en vacances ou quelqu’un a écrit : « Les amis pensent que Vanessa boit encore de la crème anglaise. » Toute cette humiliation, cette honte totale.

Quelle foutue perte de temps, je pense maintenant. Et s’il y avait eu quelque chose pour aider, pour enlever la douleur, pour supprimer le caractère impossible de tout cela, cela n’aurait-il pas été une bénédiction ?

Tous ceux que je rencontre et qui prennent l’un de ces médicaments disent exactement cela. Ils sont tellement soulagés et reconnaissants, comme nous l’avons vu cette semaine avec Nadine Dorries, qui a perdu deux pierres grâce aux coups de Mounjaro et a l’air brûlante.

Qu’en est-il des effets secondaires, me demanderez-vous ? Les experts – et j’en ai eu beaucoup dans mon émission de radio – semblent, jusqu’à présent, croire que les avantages l’emportent sur les risques, tant tous les problèmes liés à l’obésité (problèmes articulaires, diabète, problèmes cardiaques) sont très graves.

Et n’oublions pas non plus la santé mentale. Se sentir bien dans sa peau est fantastique. Certains d’entre nous ont juste besoin d’un peu d’aide pour y arriver.