Le signe n°1 de la dépression de haut niveau que les gens oublient souvent

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un diagnostic médical officiel, la dépression de haut niveau est plus courante que la plupart des gens ne le pensent. En effet, comme son nom l’indique, une personne souffrant de dépression de haut niveau ne correspond pas au profil « typique » qui peut nous venir à l’esprit lorsque nous pensons à une personne vivant avec une dépression.

Les personnes souffrant de dépression de haut niveau ne dorment pas toute la journée et leurs collègues ou membres de leur famille peuvent ne pas se douter que quelque chose ne va pas. Au lieu de cela, « les difficultés sont souvent cachées derrière le succès et la productivité », explique un psychologue agréé. Natasha Trujillo.

Une personne souffrant de dépression de haut niveau n’aura probablement pas de problème à bien performer au travail ou à s’acquitter de ses responsabilités à la maison. Ils peuvent même utiliser ces actions productives pour faire face. Souvent, une personne souffrant de dépression de haut niveau peut même ne pas savoir qu’elle est déprimée.

Alors, quels sont les signes à surveiller si vous pensez souffrir d’une dépression de haut niveau ? Et que pouvez-vous faire à ce sujet ? Nous avons interrogé des experts en santé mentale, et voici ce qu’ils avaient à dire.

Le principal signe de dépression de haut niveau échappe à la plupart des gens

Trujillo dit que le principal signe de dépression de haut niveau à surveiller est que vous ne ressentez aucun sentiment soutenu de joie ou de plaisir, malgré les bonnes choses qui se produisent.

« Les personnes souffrant de dépression de haut niveau restent productives, prospères et capables de réussir », a-t-elle déclaré. «Et pourtant, la personne peut ne pas être capable de maintenir longtemps un état d’esprit de fierté, de joie ou de plaisir, ou elle peut séparer un compliment ou une réussite pour le rendre d’une manière ou d’une autre «inférieur à» ou inadéquat d’une manière ou d’une autre, en soulignant qu’elle ils ne le méritent peut-être pas ou ils ont simplement eu de la chance.

Thérapeute Becca Reed est d’accord avec cela. « Une personne souffrant de dépression de haut niveau peut se sentir déconnectée, comme si elle accomplissait les mouvements sans véritable engagement ni joie », a-t-elle déclaré. « Ce détachement peut se manifester par un manque d’intérêt pour les activités qu’ils appréciaient autrefois, par un sentiment d’être coincé dans une routine ou par un sentiment d’apathie émotionnelle, même dans des situations qui susciteraient généralement de fortes émotions. »

Trujillo a souligné qu’il existe d’autres signes indiquant qu’une personne pourrait souffrir de dépression de haut niveau. Ceux-ci peuvent inclure :

Se forcer à être social et à faire les mouvements, même s’ils veulent se retirer

Faire tout ce qu’ils sont censés faire, mais avoir l’impression que cela demande plus d’efforts que nécessaire

Avoir du mal à se concentrer

Se sentir fatigué, désespéré ou sans valeur, même s’il ne peut pas expliquer pourquoi

Se sentir triste la plupart du temps, avec peu ou pas de soulagement

Modifications des habitudes de sommeil et d’alimentation

Image ouverte modale simon2579 via Getty Images La thérapie peut être bénéfique pour les personnes souffrant de dépression de haut niveau.

Que faire si vous pensez que vous ou un de vos proches souffrez de dépression de haut niveau

La dépression de haut niveau est grave et, tout comme les formes plus manifestes de dépression, ses conséquences si non traité peut inclure l’abus de substances et les idées suicidaires.

En fait, selon Saba Harouni Luriethérapeute conjugale et familiale agréée. Il est donc essentiel d’obtenir de l’aide.

La première chose que Trujillo a encouragée est de travailler à être plus ouvert avec ses proches sur ce que vous vivez.

« Être plus vulnérable peut vous aider à obtenir du soutien et des liens », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez également vous concentrer sur ce qui dans votre vie ne fonctionne pas réellement pour vous et trouver des moyens de changer ce qui entretient votre dépression. »

Et bien sûr, trouver l’aide d’un professionnel de la santé mentale devrait être une priorité.

« La chose la plus importante à faire est de chercher [professional] soutien », a déclaré Lurie. « De nombreuses personnes souffrant de dépression de haut niveau ne demandent pas d’aide, car elles interprètent leur capacité à fonctionner encore relativement normalement comme un signe qu’elles ne luttent pas autant que d’autres personnes présentant des symptômes plus manifestes. »

Reed a noté qu’un thérapeute peut vous fournir quelqu’un avec qui parler d’émotions difficiles et peut vous offrir des compétences d’adaptation inestimables que vous ne pourrez peut-être pas acquérir auprès d’amis ou de membres de votre famille.

« Un thérapeute peut vous fournir des outils pour vous aider à réguler votre système nerveux dans le but d’augmenter votre résilience et votre humeur générale », a-t-elle déclaré. « Il peut également être utile d’incorporer des activités qui favorisent le bien-être, comme l’exercice, les passe-temps et les moments sociaux. »

Les médicaments comme les ISRS, également appelés antidépresseurs, sont également toujours une option, et ils fonctionne bien pour beaucoup de gens. Un psychiatre ou un médecin devrait pouvoir discuter avec vous de l’exploration d’une prescription.

La dépression de haut niveau est délicate, et il peut être difficile de savoir si vous en souffrez – et encore plus difficile de savoir si un proche l’est. Mais en surveillant certains signes, vous pouvez identifier le problème et tenter d’obtenir l’aide nécessaire le plus rapidement possible.