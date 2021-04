Un SIGN publié par des restaurateurs épuisés affirmant que «personne ne veut plus travailler» est devenu viral.

Le message a été affiché sur le stand au volant d’un Sonic à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

le signe était à l’extérieur d’un Sonic à Albuquerque Crédits: Getty

« Nous manquons de personnel », disait le panneau.

« Veuillez être patient avec le personnel qui s’est présenté. Personne ne veut plus travailler. »

On ne sait pas pourquoi les travailleurs ne viennent pas travailler.

Une photo du panneau a été publiée par journaliste local Patrick Hayes, suscitant la controverse car certains affirmaient que c’était la faute des travailleurs tandis que d’autres affirmaient que c’était parce qu’ils pouvaient obtenir des salaires plus élevés dans les grandes chaînes.

« Un diner local maman & pop a récemment fait les manchettes parce qu’ils ferment », a déclaré un utilisateur de Twitter.

« La raison, » personne ne veut plus travailler « . Eh bien, Amazon offre 15 $ de l’heure et Target offre au moins 12 $ de l’heure. Je suis sûr que maman & pop n’offrait que 5 $ et faisait que les serveurs comptaient sur des pourboires.

Un autre a fait valoir que c’est parce que le restaurant « ne trouve pas de bons travailleurs ».

« Nous l’avons ici dans le Michigan. Les restaurants ont fermé avec des panneaux similaires. Le personnel ne travaillera pas. Personne ne se présente au travail », ont-ils écrit.

Le même signe a été récemment vu à l’extérieur d’une succursale McDonald’s.

D’autres chaînes de restaurants de la ville ont également exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de trouver des employés au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Les chefs d’entreprise et les propriétaires ont affirmé que des allocations de chômage supplémentaires et un manque d’exigences de recherche d’emploi conduisent à de faibles taux de candidature à un emploi, rapporte le Albuquerque Journal.