Le signe de Denny tombe sur une voiture tuant une femme de 72 ans et blessant deux autres dans un accident anormal au restaurant Elizabethtown

Une femme anonyme de 72 ans a été tuée et deux autres personnes ont été envoyées à l’hôpital après la chute d’une pancarte Denny’s sur leur voiture à Elizabethtown, dans le Kentucky.

Les responsables suggèrent que des vents violents dans la région ont probablement joué un rôle dans l’accident tragique.

Le porte-parole de la police d’Elizabethtown, Chris Denham, a été choqué de découvrir ce qui s’était passé.

“Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Denham.

“Il y a certainement beaucoup de vent ici et je suis certain que cela a eu un facteur et a été impliqué dans cela.”

Des témoins ont confirmé que les vents violents ont fait sauter le panneau de son poteau, le faisant tomber sur une voiture qui se trouvait dans le parking.

Le service d’incendie d’Elizabethtown et le SMU du comté de Hardin ont extrait les occupants du véhicule peu de temps après leur arrivée sur les lieux.

La femme de 72 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital universitaire de Louisville.

WAVE News a confirmé qu’elle était décédée à l’hôpital.

Les autres passagers, un homme adulte et une femme, ont été emmenés au Baptist Health Hardin.

Leurs blessures restent inconnues.

L’identité de la femme est retenue en attendant la notification de la famille.

Le service de police d’Elizabethtown et le service de planification de la ville d’Elizabethtown continuent d’enquêter sur l’incident.

Un GoFundMe a été créé pour aider la famille.