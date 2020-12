Comme le coronavirus pandémie enfermait des personnes à l’intérieur de leurs maisons, de nombreuses applications d’appels vidéo et de visioconférence sont apparues pour rendre le travail ou les études à distance possible ou plus facile. Alors que des applications comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet ont vu le nombre d’utilisateurs actifs augmenter massivement, plusieurs nouvelles applications ont également été introduites, tandis que certaines applications de messagerie ou de médias sociaux ont ajouté la possibilité de passer des appels vidéo. Maintenant que la pandémie est sur le point de s’achever près d’un an, l’application de messagerie instantanée Signal a également décidé de prendre une part du gâteau.

Signal a annoncé dans un article de blog qu’il proposait des appels vidéo de groupe cryptés de bout en bout limités à cinq participants au départ. La fonctionnalité d’appel vidéo de groupe est en cours de déploiement avec la dernière version des applications Signal et est gratuite pour les utilisateurs. Lorsque les utilisateurs ouvrent une discussion de groupe dans Signal, ils verront un bouton d’appel vidéo en haut. Une fois qu’un utilisateur commence un appel, l’ensemble du groupe recevra une notification qui lui fera savoir que l’appel vidéo de groupe a commencé. Lorsqu’un utilisateur démarre ou rejoint un appel vidéo de groupe, Signal affichera les participants dans une vue en grille (similaire aux appels vidéo de groupe WhatsApp). Les utilisateurs peuvent balayer l’écran vers le haut pour basculer vers une vue qui concentre automatiquement l’écran sur la personne qui parle et se mettre à jour en temps réel lorsque le locuteur actif change.

Signal a déclaré avoir conçu les appels vidéo de groupe avec Signal Private Groups comme base, en utilisant sa bibliothèque RingRTC pour gérer le cryptage des trames et la logique de la configuration et de la participation aux appels. Les appels de groupe gratuits sont disponibles dès maintenant sur Signal. Les appels de groupe ne sont pris en charge que dans les groupes Signal de nouveau style. Cela signifie que les utilisateurs ne verront pas le bouton d’appel dans leurs anciens groupes, mais leurs anciens groupes Signal commenceront automatiquement à se mettre à jour vers Nouveaux groupes dans les semaines à venir. Les appels de groupe sont actuellement limités à 5 participants, mais la société affirme qu’elle s’efforce de permettre aux utilisateurs d’avoir encore plus de participants dans un appel de groupe prochainement.