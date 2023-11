Le siège socialiste espagnol attaqué pour une deuxième nuit lors des manifestations à Madrid

Les manifestations ont tourné au vinaigre lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées pour exprimer leur mécontentement face aux négociations d’amnistie du Premier ministre Pedro Sanchez avec les partis nationalistes catalans.

PUBLICITÉ

La police a affronté pour une deuxième nuit des manifestants qui s’opposent aux négociations entre le gouvernement espagnol en exercice et les partis séparatistes catalans sur une éventuelle amnistie pour les milliers de personnes impliquées dans le mouvement indépendantiste de Catalogne.

Le gouvernement a déclaré que le rassemblement de mardi aux portes du siège national du Parti socialiste au pouvoir à Madrid a réuni environ 7 000 personnes, soit environ le double du nombre de manifestants de la veille. Il y a eu d’autres manifestations similaires dans d’autres villes espagnoles.

Six personnes ont été arrêtées lors des manifestations et une trentaine de policiers ont été blessés.

Plusieurs manifestants à Madrid ont brandi des drapeaux espagnols et crié des insultes contre le Premier ministre par intérim, Pedro Sánchez, certains d’entre eux s’identifiant comme « nazis » dans des chants. Les manifestants ont poussé les barrières dressées par la police en tenue anti-émeute, qui a répondu avec des balles en caoutchouc et en frappant les manifestants avec des matraques.

Trois personnes ont été arrêtées lundi, a indiqué le représentant des autorités centrales de la capitale espagnole, dont deux hommes pour comportement violent envers la police et une femme pour désobéissance.

Une porte-parole du parti d’extrême droite Vox, qui détient le troisième plus grand nombre de sièges au Parlement national, a déclaré mardi que son parti ne soutenait pas les violences observées lors des rassemblements, mais qu’il soutenait la manifestation antigouvernementale. Le leader de Vox, Santiago Abascal, était présent à l’événement de lundi à Madrid.

Sánchez, le leader des socialistes, a fustigé les manifestations, affirmant qu’elles étaient dirigées par des « réactionnaires ».

“(J’exprime) toute ma chaleur et mon soutien aux membres du Parti socialiste qui subissent le harcèlement des réactionnaires à leur siège local”, a écrit Sánchez sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

“Attaquer le siège du Parti socialiste espagnol, c’est attaquer la démocratie.”

C’est à propos de quoi?

Sánchez négocie avec les partis séparatistes catalans pour obtenir leur soutien dans sa tentative de former un nouveau gouvernement et de maintenir sa coalition de centre-gauche au pouvoir après des élections nationales non concluantes en juillet.

Mais les deux partis séparatistes ont exigé une amnistie radicale qui inclurait leurs dirigeants qui ont fui l’Espagne après l’échec de leur tentative de sécession en 2017, en échange de leurs votes au Parlement, entre autres concessions.

Cela a suscité la colère de nombreuses personnes en Espagne, y compris les principaux partis d’opposition de droite, qui accusent Sánchez de se plier aux contrevenants.

Le Parti populaire conservateur espagnol, principal parti d’opposition, a appelé à sa propre manifestation contre les négociations d’amnistie dimanche, sur les places publiques de chaque capitale provinciale.

Sánchez a jusqu’au 27 novembre pour former un nouveau gouvernement, sinon le Parlement sera automatiquement dissous et de nouvelles élections convoquées en janvier.

Malgré son essoufflement ces dernières années, le mouvement séparatiste catalan conserve un fort soutien dans la riche région du nord-est, y compris le contrôle du gouvernement régional.