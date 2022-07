Le siège social de St Andrew’s House du gouvernement écossais subit une fuite d’eaux usées alors que le personnel malade “ne supporte pas la puanteur”

Une fuite d’ÉGOUTS au siège du gouvernement écossais crée une puanteur – après que des problèmes d’accès aient retardé les réparations.

Des spécialistes ont été recrutés pour évaluer le site après que le caca, le pipi et les lingettes humides aient commencé à s’infiltrer d’un trou d’homme près de St Andrew’s House dans le centre d’Édimbourg.

Une fuite d’égout provoque une puanteur à St Andrew’s House Crédit : Alan MacGregor Ewing

Les tentatives de réparer le blocage au cours des dernières semaines ont échoué parce que la tuyauterie se trouve sur la colline escarpée de Calton Hill.

Maintenant, la course est lancée pour trier la puanteur avant que des milliers de touristes n’arrivent dans la capitale pour le festival Fringe le mois prochain.

Une source a déclaré: «St Andrew’s House a de gros problèmes d’égouts.

“Les gestionnaires immobiliers ont identifié que des eaux usées brutes s’écoulaient sur la colline depuis un certain temps.

«Scottish Water a tenté d’évacuer les eaux usées à trois reprises et cela revient sans cesse.

«La fuite comprend des eaux usées brutes, des lingettes humides et d’autres choses que les gens rincent évidemment.

« Les travailleurs ne supportent pas la puanteur. Si cette puanteur plane encore dans l’air lorsque les festivaliers arrivent du monde entier pour le Fringe, ce sera assez gênant.

“Il y a aussi une énorme inquiétude concernant l’impact environnemental sur le site historique en raison de la quantité de déchets humains.”

Scottish Water dit que le désordre suinte d’un trou d’homme près de l’arrière des locaux classés dans la catégorie A, où se trouvent les bureaux du premier ministre Nicola Sturgeon et de son adjoint John Swinney.

Les secrétaires de cabinet et les directions chargées de la justice et de la santé sont également basés dans le bâtiment, qui a fait l’objet d’une rénovation majeure en 2001 et abrite environ 1 400 fonctionnaires sur huit étages.

L’odeur de la fuite, au-dessus de la voie et des marches historiques de Jacob’s Ladder, a également été diffusée sur les réseaux sociaux – un utilisateur la qualifiant d'”horrible”.

Une porte-parole du gouvernement écossais a révélé ce soir qu’ils avaient donné accès aux équipages de Scottish Water pour enquêter sur le problème.

Elle a ajouté: «Ils ont été alertés d’un problème d’égouts au mur d’enceinte sud de St Andrew’s House et ont eu accès pour évaluer les réparations.

“Les travaux pour résoudre le problème sont en cours et n’auront pas d’impact sur le personnel ou les conditions de travail au sein de St Andrew’s House.

“Il y a un très faible risque pour la santé publique ou l’environnement.”

Scottish Water a confirmé que des problèmes d’accès avaient retardé leur progression sur le site.

Un porte-parole a ajouté: «Nous travaillons pour résoudre un problème persistant avec un trou d’homme de surcharge près de St Andrew’s House.

“L’emplacement est à flanc de colline et très difficile d’accès pour entreprendre les réparations nécessaires de manière sûre et contrôlée.

“Nos sous-traitants se sont rendus sur le site à plusieurs reprises depuis qu’il nous a été signalé pour la première fois et ont tenté de dégager le blocage et de réduire le système.

« Malheureusement, cela n’a pas complètement résolu la situation et il y a un entrepreneur spécialisé sur place pour déterminer ce qui est nécessaire. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela cause.

