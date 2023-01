Le siège sanglant de Bakhmut présente des risques pour l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

L’Ukraine est confrontée à des choix difficiles quant à l’ampleur de l’entraînement de son armée dans un combat prolongé contre la ville assiégée de Bakhmut, alors que Kyiv se prépare à une nouvelle contre-offensive ailleurs sur le front qui nécessite de conserver des armes, des munitions et des combattants expérimentés. La Russie a intensifié son assaut dans la région ces derniers jours, déclenchant des combats sauvages qui ont souligné le coût élevé de la bataille. Des mercenaires russes et des condamnés libérés du groupe Wagner ont poussé dans la ville minière de sel voisine de Soledar et se sont rapprochés de Bakhmut, dont la capture leur a échappé pendant des mois malgré un avantage en puissance de feu et la volonté de sacrifier des troupes.

“Lorsque nous tuons cinq de leurs soldats sur 10 d’un coup, ils sont reconstitués à 10 en quelques heures”, a déclaré Andriy Kryshchenko, commandant adjoint d’un bataillon d’une unité de la Garde nationale en poste au sud de la ville.

“Bien qu’ils prennent d’assaut en petits groupes, les gens sont constamment réapprovisionnés, ce qui leur donne l’occasion de prendre d’assaut des positions très souvent – parfois cinq, six, sept fois par jour”, a déclaré Kryshchenko.

L’armée ukrainienne doit maintenant décider combien de forces supplémentaires et combien de munitions et d’armes elle peut dépenser pour continuer à défendre Bakhmut – une ville que de nombreux analystes militaires considèrent comme ayant relativement peu d’importance stratégique pour le champ de bataille plus large, mais qui est devenue chargée d’enjeux politiques. symbolisme des deux côtés.

Les décisions interviennent alors que les responsables ukrainiens – dans l’attente d’un afflux de nouveaux véhicules blindés promis par les États-Unis, la France et l’Allemagne – disent qu’ils se préparent à lancer une nouvelle contre-offensive dans les mois à venir pour tenter de reprendre plus de territoire aux Russes. Le succès de cette campagne serait essentiel pour que le président Volodymyr Zelensky fasse preuve d’un élan continu sur le champ de bataille et conserve le soutien national et international dans une guerre qui en est maintenant à son onzième mois.

“Ils ont besoin d’unités hors combat qu’ils équipent et entraînent pour cette offensive”, a déclaré Michael Kofman, analyste militaire russe au CNA basé en Virginie. “C’est pourquoi Bakhmut est une bataille qui, je pense, a été avantageuse pour l’Ukraine, mais maintenant on se demande à quel point le coût des combats pour Bakhmut pourrait entraver la stratégie globale de l’Ukraine pour cet hiver ou ce printemps.”

À partir de la mi-2022, le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin a jeté son dévolu sur la capture de Bakhmut pour montrer au Kremlin que, contrairement à l’armée russe assiégée, qui se retirait de ses positions, son armée privée de mercenaires restait capable de prendre l’initiative et de capturer de nouveaux territoires sur le champ de bataille.

De nombreux analystes militaires ont considéré cette décision comme une folie stratégique, voyant les Russes subir de graves pertes, gaspillant des troupes principalement de mercenaires et d’anciens condamnés, ainsi que des munitions et des armes, à la poursuite d’une ville ayant relativement peu d’importance stratégique pour la guerre au sens large. .

Pendant des mois, les Ukrainiens ont semblé réussir à provoquer l’attrition russe sur une cible douteuse. Moscou a jeté des dizaines de milliers de soldats dans le combat, selon un haut responsable américain, qui a parlé anonymement pour discuter de détails militaires sensibles, et a perdu des milliers de ces hommes dans la bataille de Bakhmut.

Mais ces dernières semaines, la ville ukrainienne qui abritait autrefois 70 000 personnes s’est imprégnée d’un symbolisme politique supplémentaire des deux côtés. Pour les Russes, sa capture permettrait à Moscou de vanter une victoire indispensable et de revendiquer un élan dans une guerre dans laquelle ses forces n’ont pas capturé de grande ville depuis l’été dernier. Pour les Ukrainiens, Bakhmut a été claironné par les autorités comme une « forteresse » et une icône d’une résistance surhumaine, rendant même une retraite calculée politiquement lourde.

Zelensky a visité la ville à la fin de l’année dernière et dans un discours ultérieur au Congrès, l’a comparée à la bataille de Saratoga, le tournant de la guerre révolutionnaire. Il a présenté un drapeau signé par les défenseurs de la ville au vice-président Harris et alors président de la Chambre Nancy Pelosi. Les Ukrainiens répètent régulièrement le slogan «Bakhmut tient», comme le dernier signe de résistance inébranlable face à une guerre russe brutale.

L’Ukraine est sous pression pour lancer une nouvelle contre-offensive dans les mois à venir – et repousser toute nouvelle campagne d’une force russe renforcée par des soldats nouvellement mobilisés – à un moment où l’attrition teste ses réserves de combattants entraînés et de munitions.

Le général en chef des États-Unis, le président des chefs d’état-major interarmées Mark A. Milley, a déclaré en novembre que la Russie et l’Ukraine avaient chacune vu environ 100 000 de leurs soldats tués ou blessés depuis le début du conflit en février 2022, un chiffre stupéfiant. bilan qui souligne les défis posés par une guerre d’usure.

Les États-Unis et leurs alliés ont approuvé ces derniers jours une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, se préparant à expédier des véhicules blindés de combat destinés à aider les forces ukrainiennes dans une nouvelle campagne. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi que les combats acharnés autour de Bakhmut montraient “à quel point il est vital que nous renforcions notre soutien, notre soutien militaire à l’Ukraine”.

Les hauts responsables militaires ukrainiens soulignent régulièrement que les combattants entraînés et motivés sont la ressource la plus précieuse de l’arsenal de Kyiv, prenant soin de planifier les opérations pour assurer le moins de pertes possible. Mais Bakhmut est devenu une corvée brutale, alors que la Russie déverse des milliers de combattants sur le front, testant les forces ukrainiennes vague après vague de personnel.

Un commandant ukrainien, qui a récemment combattu dans la ville et s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour être franc au sujet de la bataille, a décrit de “grandes pertes” au sein de son unité.

“Quant au symbolisme, à chacun le sien”, a déclaré le commandant. « Mais nous avons perdu beaucoup d’amis dans la défense de cette ville, nous ne voulons donc pas la rendre maintenant. Mais peut-être qu’un retrait temporaire sauverait certains de nos gens.

Andriy Miheychenko, le commandant d’une unité de la 53e brigade mécanisée ukrainienne, âgé de 42 ans, qui combattait à Bakhmut jusqu’à fin décembre, a décrit les combattants mercenaires russes comme une “ressource bon marché” – mourant en très grand nombre tout en s’avérant relativement inefficace.

“Prigozhin et ces gars-là, ils se battent depuis combien de mois?” il a dit. « Mais Bakhmut est toujours à nous. … D’un autre côté, c’est dommage parce que nous échangeons la vie de nos soldats et officiers – de très bons officiers – contre la vie de ces condamnés russes.

Les responsables à Kyiv, de Zelensky jusqu’à Zelensky, ont régulièrement souligné que chaque partie du territoire ukrainien doit être combattue, notant qu’ils ne sont pas disposés à abandonner les citoyens ukrainiens à l’occupation russe.

« Pour nous, Bakhmut est le même coin de notre pays que Soledar, Kherson, Melitopol, Kharkiv ou Dnipro. C’est notre terre natale. Nous nous battons et nous nous battrons pour chaque mètre de notre terre », a déclaré Yuriy Skala, le commandant d’un bataillon du renseignement qui combat actuellement à Bakhmut. “Mais nous nous battrons intelligemment : si les circonstances exigent une manœuvre tactique, le haut commandement militaire tirera sûrement les bonnes conclusions et les bonnes actions.”

“Je soutiendrai la décision du commandant en chef de manœuvrer tactiquement et de créer une nouvelle ligne de défense s’il devient clair que les pertes sont trop élevées”, a ajouté Skala. « Nous ne sommes pas des Russes. Nous sommes des Ukrainiens et la vie humaine est la valeur la plus élevée pour nous.

Mason Clark, analyste principal et chef d’équipe russe à l’Institut pour l’étude de la guerre, a déclaré qu’il serait surpris si les responsables militaires ukrainiens laissaient leurs forces à Bakhmut subir un niveau d’attrition suffisamment important pour avoir un impact sur leur capacité à lancer une contre-offensive ailleurs. , notant que les commandants ont fait preuve d’une planification opérationnelle astucieuse.

L’armée ukrainienne est consciente de la nécessité de préserver ses forces pour une contre-offensive à venir, a déclaré le haut responsable américain.

“Ils se battent toujours, mais ils ne se battent pas avec la même quantité de ressources qu’ils l’étaient à l’origine, car ils partagent également des préoccupations concernant la durabilité ici”, a déclaré le responsable.

Les Ukrainiens ne «rendent pas l’âme», a déclaré le responsable. “Ils rassemblent leurs forces de manière appropriée.”

Le haut responsable américain a mis en garde contre le rejet complet de Bakhmut ou de Soledar voisin comme des lieux non stratégiques auxquels Kyiv peut simplement renoncer, notant que les mines de sel et de gypse donnent à la région une importance économique. Théoriquement, les Russes pourraient utiliser les mines de sel profondes et les tunnels pour protéger l’équipement et les munitions des frappes de missiles ukrainiens. Moscou a également doté la ville d’importation.

“Dans une certaine mesure, Bakhmut compte pour [Ukraine] parce que cela compte tellement pour les Russes », a déclaré le haut responsable américain, notant que le contrôle de Bakhmut n’aura pas un impact énorme sur le conflit ni ne mettra en péril les options défensives ou offensives de l’Ukraine dans la région orientale du Donbass.

Le responsable a ajouté : « Bakhmut ne changera pas la guerre ».