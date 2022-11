Le siège ouvert du Congrès de l’Alabama sera décidé mardi

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Le seul siège ouvert au Congrès de l’Alabama sera décidé mardi alors que le républicain Dale Strong affrontera la démocrate Kathy Warner-Stanton et le libertaire PJ Greer dans la course pour le 5e district du Congrès de l’Alabama.

Le district du nord de l’Alabama est à gagner après que le représentant de six mandats Mo Brooks n’a pas cherché un autre mandat et s’est présenté à la place pour le siège du Sénat américain libéré par le sénateur américain à la retraite Richard Shelby. Brooks a perdu la nomination du GOP au profit de l’ancienne dirigeante du lobby des entreprises, Katie Britt.

Strong est président de la commission du comté de Madison et pompier volontaire et technicien médical d’urgence. Warner-Stanton est administrateur de base de données et chef de projet de programmation. Greer est un ancien Marine.

Les six autres districts du Congrès de l’État seront également décidés mardi. Chaque titulaire fait face à au moins un challenger. Les candidats libertaires apparaîtront sur les bulletins de vote des États pour la première fois en 20 ans.

– Dans le 1er district du Congrès, le représentant républicain sortant Jerry Carl affronte le libertaire Alexander Remrey.

– Dans le 2e district du Congrès, le représentant républicain sortant Barry Moore a été réélu, battant la démocrate Phyllis Harvey-Hall et le libertaire Jonathan Realz.

– Dans le 3e district du Congrès, le représentant républicain sortant Mike Rogers affronte le démocrate Lin Veasey, le libertaire Thomas Sickofdc Casson et l’indépendant Douglas A. Bell

– Dans le 4e district du Congrès, le représentant républicain sortant Robert Aderholt a battu le démocrate Rick Neighbors et le libertaire Johnny C. Cochran.

– Dans le 6e, district du Congrès, le représentant républicain sortant Gary Palmer affronte le libertarien Andria Chieffo.

– Dans le 7e district du Congrès, la représentante démocrate sortante Terri Sewell affronte la républicaine Beatrice Nichols et le libertaire Gavin Goodman. Sewell est le seul démocrate de la délégation du Congrès de l’Alabama.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

The Associated Press