Le siège d’un monastère au Kosovo prend fin après une attaque meurtrière contre la police | Actualités sur les conflits

L’affrontement entre des hommes armés et les autorités du Kosovo dans un monastère près de la frontière avec la Serbie a pris fin dimanche soir, ont annoncé les autorités de Pristina, à la suite d’une opération de police visant à reprendre le contrôle de la zone.

« Nous avons mis ce territoire sous contrôle. Cela a été fait après plusieurs batailles consécutives », a déclaré aux journalistes Xhelal Svecla, ministre de l’Intérieur du Kosovo, après la fin de l’impasse.

Cette annonce fait suite à une journée chaotique qui a commencé tôt dimanche lorsqu’une patrouille de police est tombée dans une embuscade près du village de Banjska, lors d’une attaque complexe qui a vu un agent des forces de l’ordre du Kosovo tué et un autre blessé.

Les hommes armés ont fui vers un monastère voisin où ils se sont barricadés et ont échangé des coups de feu avec la police du Kosovo pendant des heures, au moins trois assaillants ont été abattus au corps à corps.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré qu’au moins 30 hommes armés lourdement étaient encerclés par les autorités dans le complexe et avait appelé à leur reddition.

Svecla a déclaré que la police avait procédé à plusieurs arrestations au cours de l’opération de déminage et saisi une grande quantité d’armes et d’équipements. On ne sait toutefois pas si tous les hommes armés ont été appréhendés lors du ratissage.

L’attaque et les échanges de tirs qui ont suivi constituent l’une des escalades les plus graves au Kosovo depuis des années, après des mois de tensions croissantes et de blocage des négociations entre le gouvernement de Pristina et la Serbie.

L’Église orthodoxe serbe a également confirmé que des hommes armés avaient pris d’assaut le monastère de Banjska, où séjournaient des pèlerins de la ville de Novi Sad, dans le nord de la Serbie.

Des photos publiées par les autorités du Kosovo montraient plusieurs hommes armés lourdement armés et portant des uniformes, se barricadant dans le monastère.

« Nous pouvons voir des gens armés en uniforme (…) ils tirent sur nous et nous ripostons », a déclaré à l’AFP Veton Elshani, responsable de la police du Kosovo, par téléphone depuis Banjska.

La police a déclaré plus tard dans un communiqué qu’au moins trois assaillants avaient été tués et un arrêté lors de l’échange de tirs. Quatre autres suspects civils transportant du matériel radio et des armes ont également été arrêtés.

La police du Kosovo a également confirmé que les postes frontières de Jarinje et Brnjak entre la Serbie et le Kosovo avaient été fermés à la suite de l’incident.

« Debout prêt »

Les commentaires de Kurti lors d’une conférence de presse sont intervenus quelques heures après qu’il ait qualifié l’embuscade d’acte de terrorisme et en ait pointé la responsabilité sur le gouvernement serbe.

« Le crime organisé, avec le soutien politique, financier et logistique des responsables de Belgrade, attaque notre pays », a écrit Kurti sur les réseaux sociaux.

La mission KFOR, dirigée par l’OTAN, a déclaré que ses forces étaient présentes dans la zone, « prêtes à répondre si nécessaire ».

Selon la loi du Kosovo, les autorités gouvernementales ne sont pas autorisées à pénétrer dans les propriétés orthodoxes, notamment les églises et les monastères, sans avoir reçu au préalable l’autorisation de l’Église orthodoxe serbe.

Le président serbe Aleksandar Vucic devait s’adresser aux médias dimanche soir.

Selon le bureau du gouvernement serbe pour le Kosovo, la conférence de presse du président « démystifierait tous les mensonges et canulars d’Albin Kurti, le créateur du chaos et de l’enfer au Kosovo ».

Des tensions

L’attaque est survenue plus d’une semaine après l’échec des négociations entre les dirigeants de la Serbie et du Kosovo, centrées sur l’amélioration des relations, lors des négociations à Bruxelles sous la médiation de l’UE.

L’UE tente depuis des années de résoudre le conflit de longue date entre les voisins des Balkans qui a détérioré les relations depuis leur guerre il y a plus de deux décennies.

Bruxelles pensait avoir sorti de l’impasse en élaborant un plan de normalisation des relations en mars, mais depuis lors, les progrès ont été minimes.

Le plus haut diplomate européen, Josep Borrell, a condamné l’attaque de dimanche, qualifiant le ciblage de la police de « hideux ».

« Les auteurs responsables doivent être traduits en justice », a écrit Borrell sur les réseaux sociaux.

Les tensions dans le nord du pays couvent depuis des mois, suite à la décision du gouvernement de Pristina d’installer des maires de souche albanaise dans quatre municipalités à majorité serbe en mai.

Cette décision a déclenché l’une des pires périodes de troubles dans le nord depuis des années. Des manifestations ont suivi, ainsi que l’arrestation de trois policiers kosovars par la Serbie et une violente émeute de manifestants serbes qui a vu plus de 30 soldats de maintien de la paix de l’OTAN blessés.

Le Kosovo reste majoritairement peuplé d’Albanais de souche, mais dans les parties nord du territoire, près de la frontière avec la Serbie, les Serbes de souche restent majoritaires dans plusieurs municipalités.

Les combats dans le nord ne sont que le dernier d’une longue liste d’incidents qui ont secoué la région depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. C’était près d’une décennie après que les forces de l’OTAN ont aidé à repousser les troupes serbes de l’ancienne province au cours d’une guerre sanglante qui a tué environ 13 000 personnes.

Belgrade – ainsi que ses principaux alliés, la Chine et la Russie – ont refusé de reconnaître l’indépendance du Kosovo, l’empêchant ainsi d’avoir un siège aux Nations Unies.