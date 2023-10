Le FBI a utilisé des manœuvres administratives pour bloquer les activités d’enquête sur l’Ukraine et les liens de Hunter Biden avec la société énergétique ukrainienne Burisma Holdings, a déclaré l’ancien procureur américain pour le district ouest de Pennsylvanie, Scott Brady, devant le comité judiciaire de la Chambre.

Le siège du FBI aurait microgéré le processus d’enquête pour ralentir la tentative de Brady de vérifier les informations liées à la corruption en Ukraine et aux relations commerciales de Hunter Biden avec la Birmanie, ce qui aurait entraîné des retards importants dans l’activité de contrôle assignée à Brady par le procureur général de l’époque, Bill Barr, selon un rapport. transcription de son témoignage examinée par le Daily Caller. (EN RELATION : David Weiss, procureur principal de Hunter Biden, communications internes « restreintes » du FBI, témoignages)

« Je pense que le FBI était réticent à réellement accomplir des tâches liées à notre mission du DAG Rosen et à enquêter sur les allégations de corruption ukrainienne en général, et plus particulièrement sur tout ce qui recoupait Hunter Biden et son rôle en Birmanie. C’était très difficile », a déclaré Brady.

“Je sais qu’en raison de ce qu’ils considéraient comme étant la nature sensible, et c’était sensible, dans la mesure où cela concernait M. Biden, qu’il y avait beaucoup d’étapes d’approbation et beaucoup d’yeux qui devaient regarder les choses et approuver toute action que prendraient les agents spéciaux qui effectuaient le travail quotidien et interagissaient avec notre équipe », a ajouté Brady, selon une transcription de son témoignage examinée par le Daily Caller.

Brady a décrit les mesures administratives spécifiques prises par le FBI pour retarder l’approbation des mesures d’enquête et empêcher les agents de travailler sur le processus de vérification pendant des semaines. (EN RELATION : Surveillance de la Chambre enquêtant sur la question de savoir si Joe Biden détenait des documents classifiés liés aux relations commerciales de Hunter Biden)

«Même quelque chose d’aussi simple que l’extension de l’évaluation dont nous avons parlé, qui nécessite un renouvellement tous les 30 jours dans le cadre du FBI DIOG. Normalement, que ce soit l’ouverture ou le renouvellement, cela peut se faire au niveau SSA. Dans ce cas, il a fallu que 17 personnes différentes, principalement au niveau du siège, l’approuvent avant que l’évaluation puisse être étendue », a expliqué Brady.

« Ainsi, à différents moments, les agents spéciaux nous ont dit qu’ils devaient parfois descendre dans les enclos pendant 2 ou 3 semaines avant de pouvoir se réengager et prendre des mesures supplémentaires parce qu’ils attendaient toujours, encore une fois, quelqu’un au sein de la chaîne doit approuver », a ajouté Brady, selon une transcription de son témoignage examinée par le Daily Caller.

Il a déclaré qu’il n’avait jamais vu un processus d’approbation de 17 personnes requis par le FBI pour une activité d’enquête. Lorsqu’il avait des problèmes avec le FBI, Brady s’adressait au procureur général adjoint principal (PADAG), puis au directeur adjoint du FBI, David Bowdich, pour résoudre le problème.

Brady a expliqué que les problèmes avec le FBI provenaient du siège et non du bureau extérieur de Pittsburgh. Il ne savait pas qui était le « point d’étranglement » au sein du FBI.

« Donc, généralement, les problèmes ne concernaient pas le bureau extérieur de Pittsburgh, y compris les niveaux ASAC ou SAC. C’était quelque part au siège du FBI, et je n’avais aucune visibilité sur l’endroit où se trouvait ce point d’étranglement », a témoigné Brady.

“Cela signifiait, comme je l’ai dit plus tôt, qu’il y avait beaucoup d’arrêts et de départs”, a-t-il déclaré.

«Même le processus par lequel le FBI a catégorisé l’ouverture de la mission – comme je l’ai dit, leurs procédures administratives sont régies par le DIOG. Nous pourrions simplement ouvrir un dossier et ensuite avancer.

« Et, pendant un certain temps, ils étaient restés bloqués et incapables de faire quoi que ce soit jusqu’à ce que l’évaluation soit à la fois approuvée en tant qu’évaluation, puis signée. Et puis, encore une fois, cela nécessitait un renouvellement tous les 30 jours. Et ainsi, il y a eu plusieurs fois, en raison des approbations requises, où les agents descendaient dans les enclos pendant des semaines à la fois. Et c’était donc incroyablement frustrant », a réitéré Brady, selon une transcription de son témoignage examinée par le Daily Caller.

Il faisait référence à son évaluation de la crédibilité des informations qu’il avait reçues sur l’Ukraine. Barr lui a demandé de se coordonner avec le FBI et d’autres agences de renseignement pour déterminer la crédibilité de l’information et si elle justifiait une enquête plus approfondie.

Brady a confirmé lors de son témoignage que les informations relatives à l’Ukraine fournies par l’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, n’étaient pas la source d’un Formulaire FBI FD-1023 contenant des allégations L’oligarque ukrainien et fondateur de Burisma, Mykola Zlochevsky, s’est vanté d’avoir soudoyé Joe et Hunter Biden avec 5 millions de dollars chacun. Les allégations de corruption ont été fournies au FBI par une source humaine confidentielle ayant une expérience préalable de travail pour le FBI. (EN RELATION : Les allégations de corruption de Biden provenaient d’une source crédible du FBI utilisée dans d’autres enquêtes, confirme l’ancien procureur)

Les retards du FBI sont devenus moins fréquents vers juin 2020 après que le bureau extérieur de Pittsburgh a embauché un nouvel agent spécial chargé de diriger le bureau.

« Une fois que ce SAC a été mis en place, les choses ont bougé et la relation s’est bien améliorée. Cependant, il y avait toujours une interaction avec le siège et une approbation requise par le siège », a déclaré Brady.

« Donc, au cours de cette dernière période, une fois que le nouveau SAC est arrivé, c’était bien mieux et nous avons pu faire avancer les choses. Donc, vraiment, de janvier jusqu’à fin mai, c’était incroyablement difficile et nous n’avons pas fait beaucoup de progrès », a ajouté Brady, selon une transcription de son témoignage examinée par le Daily Caller.

Il a reçu une mission de Barr en janvier 2020 pour vérifier les informations sur l’Ukraine arrivant au ministère de la Justice, y compris les informations de Giuliani. La mission lui a été confiée par Seth DuCharme, alors PADAG, au nom de Barr, puis du sous-procureur général Jeffrey Rosen.

Brady a réuni une équipe juridique bipartite d’enquêteurs pour traiter les affaires ukrainiennes, comprenant deux avocats américains adjoints qui travaillaient à plein temps sur l’Ukraine, a-t-il déclaré. L’autorité légale de son bureau était limitée car il ne disposait pas d’outils de grand jury tels que l’envoi d’assignations à comparaître pour des documents et des témoins.

« Nous n’avions pas de grand jury. Nous n’avions pas à notre disposition les outils dont disposerait un grand jury, nous ne pouvions donc pas contraindre à témoigner. Nous ne pouvions pas assigner à comparaître les relevés bancaires », a déclaré Brady.

“Mais nous devions évaluer la crédibilité des informations, et tout ce que nous estimions crédible ou présentait des indices de crédibilité, nous devions ensuite le fournir aux bureaux qui avaient prédit les enquêtes du grand jury en cours”, a-t-il ajouté, selon une transcription. de son témoignage examiné par le Daily Caller.

Son équipe a travaillé avec le FBI sur le processus de vérification en parcourant les noms dans les fichiers existants et en évaluant les informations open source. Une fois qu’il aurait fait son évaluation, il informerait les avocats américains des informations qui nécessitaient une enquête plus approfondie à l’aide des outils du grand jury.

« Notre interface était donc celle du bureau du procureur américain au bureau du procureur américain. Donc plus précisément, je parle du Delaware, d’EDNY, du SDNY », a déclaré Brady. Le bureau du procureur américain du Delaware, dirigé par le procureur américain du Delaware David Weiss, a pris la direction de l’enquête Hunter Biden menée par le ministère de la Justice (DOJ).

Brady a informé le bureau de Weiss en octobre 2020 des détails du formulaire FD-1023 contenant les allégations de corruption et il pensait que le document était suffisamment crédible pour justifier une enquête plus approfondie.

“Mais concernant cette mission particulière du DAG Rosen concernant l’Ukraine, nous avons eu plusieurs conversations et interactions, à la fois entre David et moi, puis entre nos équipes respectives qui dirigeaient notre — vérification de notre côté, enquête de leur côté concernant…